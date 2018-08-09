Kürtaja 'hayır' diyen Arjantin cinsel eğitimi arttıracak

Arjantin'de kürtaja izin veren yasa tasarısının Senato'daki oylamada reddedilmesinin ardından hükümet cinsel eğitimi arttırmayı ve doğum kontrol yöntemlerine erişimi yaygınlaştırmayı planladığını açıkladı. Oylamayı takiben yapılan kabine toplantısının ardından konuşan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, konuyla ilgili tartışmaların süreceğine inandığını, zira "Arjantinlilerin özgürlük içinde olgunlaştığını” belirtti. Macri, cinsel eğitimin öğretmenlerin eğitiminin bir parçası hâline getirmenin ve uzun vadeli doğum kontrol yöntemlerini uygulamaya sunmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Senato, hamileliğin ilk 14 haftasında kürtaja izin veren yasa tasarısını 31'e karşı 38 oyla reddetmişti. Tasarı, parlamentonun alt kanadında ise Haziran ayında kabul edilmişti.

Halkın çoğunluğunun Katolik olduğu Arjantin'de kürtaja yalnızca tecavüz vakalarında veya annenin hayatını tehlikeye atabilecek durumlarda izin veriliyor.

Yılda 350 bin yasa dışı kürtaj

Arjantin Sağlık Bakanlığının tahminlerine göre, ülkede yine de yılda 350 binden fazla yasa dışı kürtaj yapılıyor. Bu tür müdahalelerde çıkan komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırılan kadınların sayısı ise yılda 50 bine yaklaşıyor.

Arjantin'de 1921 yılından kalma yasal düzenlemeye göre, sadece kürtajı yapan doktorlar değil, aynı zamanda kürtaj yaptıran kadınlar da suçlu durumuna düşüyor. 2007 ile 2016 yılları arasında, 63 kişi yasa dışı kürtaj nedeniyle Arjantin mahkemelerinde hüküm giymişti.

La Nacion gazetesinin haberine göre, hükümet parlamentoda bu yıl ele alınacak yeni ceza kanunuyla, kürtajı kısmen suç olmaktan çıkarmayı düşünüyor.

Haberde, öngörülen değişikliklerin yasalaşmasıyla yargıçlara, kadınları kürtaj için cezalandırmama hakkı verilebileceği ve cinsel taciz sonucu olan hamileliğin sona erdirilmesi için herhangi bir kadına ceza verilmeyeceği belirtildi.

"Tarihi fırsat kaçtı”

Uluslararası Af Örgütü ise Arjantin’in “tarihi bir fırsatı” kaçırdığını ve Senato'nun bu kararının kadına yönelik bir “şiddet çemberi” oluşturduğunu ifade etti.

Senato'da yapılan oylama öncesinde 16 saat süren tartışmalar sırasında, binanın önünde on binlerce kişi kürtaj için ya da aleyhte gösteri yapmıştı. Ülkeyi bölen kürtaj tartışmalarında Katolik Kilisesi, inançlıları kürtaj protestosuna cesaretlendirmeye çalışırken, feministler ise kürtaj hakkının kadın haklarının temel bir parçası olduğunu savunuyordu.

DW,dpa/AÜ,CÖ

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