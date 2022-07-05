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Kürtçe seçmeli derse üç kontenjan

3 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Kürtçe seçmeli dersine sadece üç kontenjan ayrıldı.

https://www.dw.com/tr/k%C3%BCrt%C3%A7e-se%C3%A7meli-derse-%C3%BC%C3%A7-kontenjan/video-62373266

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. 20 bin öğretmenin atamasını kapsayacak kontenjan dağılımında, Kürtçe seçmeli dersine sadece üç kontenjan ayrıldı. MEB’in sitesinde yer alan duyuruda, kontenjan tablosunda Kürtçenin Kurmanci lehçesine iki, Zazaki lehçesine ise bir kontenjan ayrıldığı görüldü. Türkiye genelinde 79 Kürtçe öğretmeni görev yapıyor. Son kontenjanla birlikte bu sayı 82’ye yükseldi. Peki, 20 milyondan fazla Kürt vatandaşın yaşadığı ülkede, Kürtçe dersi neden önemli?

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