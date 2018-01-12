Küresel Risk Raporu: En büyük risk iklim değişikliği ve veri hırsızlığı

22-25 Ocak tarihleri arasında Davos'ta yapılacak olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesinde yayımlanan bir raporda, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük riskler aşırı hava şartları, iklim korumada başarısızlık ve iklim değişikliğine uyum sağlayamamak olarak açıklandı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı Küresel Risk Raporu 2018 Davos katılımcılarından oluşan iş insanı, politikacı ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ve akademisyenlerin katıldığı bir anketin sonuçlarına dayanıyor. Rapor dört ana risk başlığına odaklanıyor. Çevresel kötüleşme, siber güvenlik ihlalleri, ekonomik zorluklar ve jeopolitik gerginlikler.

Raporun açıklandığı Londra'daki toplantıda konuşan Zurich Sigorta Grubu risk müdürü Alison Martin "Dünya uyur gezer bir şekilde felakete doğru ilerliyor" dedi.

Rapordaki ankete katılanların verdiği yanıtlara göre veri güvenliği de iklim değişikliği ile beraber en önemli risk unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Raporda giderek gerilen uluslararası ilişkiler ve küresel ekonomiye yönelik tehditler de diğer riskleri oluşturuyor.

Ankete katılanların yüzde 90'ı uluslararası ticaret kuralları ve anlaşmalarının ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" siyaseti nedeniyle daha da zayıflamasını beklediklerini söyledi. Brexit ile ilgili belirsizlikler de küresel iş çevrelerini endişelendiren bir unsur olarak dile getirildi.

AFP/SSB,BÖ

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