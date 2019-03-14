Küresel iklim grevine Türkiye’den destek

İstanbul Bebek’te 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu’nun çağrısıyla bir araya gelen çocuklar, hazırladıkları pankartlarla, yetişkinlere ve politikacılara iklim krizini dikkate alma çağrısında bulundu.

Okula gitmeyerek iklim değişikliğine karşı eylem yapan öğrencilere aileleri de destek verdi. Çocuklar eylemleri sırasında iklim krizine dikkat çektikleri pankartları taşıyarak mesajlarını yetişkinlere ulaştırmaya çalıştı.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylemde, hükümetlerin iklim değişikliğine karşı duyarsızlığı protesto edildi. Yapılan konuşmalarda, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı imzalaması talep edildi.

2015’te Paris’te kabul edilen Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlandırmayı hedefliyor. Bunun için de 2030 yılına kadar karbon salınımlarının yarıya indirilmesi, yenilenebilir kaynakların ise yüzde 60 oranında artırılması öngörülüyor.

Dünya genelinde öğrenciler Cuma günleri grev yaparak okula gitmiyor. Sokaklarda iklim değişikliği ile mücadele amacıyla eylem yapan öğrenciler hükümetlerin ve politikacıların küresel ısınmayı önlemek için yeterli politikalar üretmediklerini savunuyor.

Dünyada eylemlerin yayılması, 15 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg’in geçen yıl Ağustos ayında İsveç Parlamentosu önündeki protestosuyla başlamıştı.

Engin Karaman

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