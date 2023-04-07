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Ukrayna'da tahıl hasadıFotoğraf: Alexey Furman/Getty Images
Gıda güvenliğiKüresel

Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş devam ediyor

25 dakika önce

BM Gıda ve Tarım Örgütü, gıda fiyatlarının küresel çapta düşmeye devam ettiğini bildirdi. Ancak gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliği hala bir sorun.

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Dünya genelinde gıda fiyatlarının düşüşü devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) küresel fiyat endeksi Mart ayında, üst üste 12'nci kez gerileyerek, Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla geçen yıl bir anda oluşan rekor seviyeye kıyasla yüzde 20,5 oranında azaldı.

Küresel bazda en çok tüketilen gıda ürünlerini kapsayan FAO endeksinin Mart ayında 126,9 olduğu duyuruldu. Daha önce söz konusu değerin Şubat ayında 129,7 olduğu bildirilmiş ve bunun 2021 yılının Temmuz ayından bu yana en düşük değer olduğu vurgulanmıştı.

FAO, gıda fiyatlarındaki düşüşün başlıca sebeplerinin ürün bolluğu, ithal talebindeki azalma ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına taşınmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması olduğunu belirtiyor. Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan FAO, dünya genelinde şeker ve et fiyatlarında yaşanan artışın; tahıl, bitkisel yağlar ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşle dengelendiğini duyurdu.

Dört adet etiketsiz ayçiçek yağı şişesi - (25.04.2008 / İspanya)
Ayçiçek yağının fiyatı Ukrayna Savaşı'nın ardından küresel çapta aşırı oranda artmıştıFotoğraf: Gustavo Cuevas/dpa/picture-alliance

Gelişmekte olan ülkelerde sorun devam ediyor

"Fiyatlar küresel çapta düşmesine rağmen hala yüksek bir seviyede bulunuyor ve özellikle yerel pazarlarda artmaya devam ediyor. Bu da gıda güvenliği açısından başa çıkılması gereken bir durum" diyen FAO'nun başekonomisti Maximo Torero, "Bu, özellikle para birimleri dolara ya da euroya karşı değer kaybeden ve borç yükü artan, gelişmekte olan ülkeler için geçerli" ifadelerini kullandı.

FAO endeksine göre buğdayın fiyatı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,1, mısırın yüzde 4,6, pirincin ise yüzde 3,2 azaldı. Bitkisel yağların fiyatı da ortalama olarak yüzde 3 düşerek, geçen yılın Mart ayına kıyasla yüzde 47,7 azalmış oldu.

Fiyatı artan ürünlerin başında ise yüzde 1,5'lik yükselişle şeker geliyor. Şekerin, 2016 senesinin Ekim ayından bu yana en pahalı seviyede olduğu belirtilirken, buna neden olarak Hindistan, Tayland ve Çin'deki şeker üretiminin azalması gösterildi.

 

Reuters / ET,EC

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