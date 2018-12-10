Küresel göç paktına 164 ülkeden onay

Göç konusunda ilk küresel ölçekli anlaşma olma özelliğini taşıyan Birleşmiş Milletler'in Göç Paktı kabul edildi. Marakeş'te düzenlenen konferansta 164 ülke, yasal olarak bağlayıcılığı olmayan "Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt" adını taşıyan anlaşmaya onay verdi.

Marakeş'teki konferansın açılışında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, paktı "acıya ve kaosa son vermek için bir yol haritası" sözleri ile anlattı. 2000 yılından bu yana dünyada 60 bin göçmenin öldüğüne dikkat çeken Guterres, anlaşmaya ilişkin edişelere de değindi. Guterres, anlaşmanın Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin göç politikasına karışma yetkisi vermeyeceğinin altını çizdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de anlaşmayı göç konusunda çok taraflı bir yaklaşım geliştirmek için bir kilometre taşı olarak nitelendirdi. İnsan kaçakçıları ile mücadelede anlaşmanın önemini vurgulayan Merkel, küresel göçün uluslararası toplum tarafından bir bütün olarak ele alınması gerektiğini dile getirdi.

ABD ile bazı Avrupalı ülkeler BM Göç Paktı’na dahil olmadı. Aşırı sağcı gruplar, paktı ülkelerin bağımsızlığına ve sınır kontrolü politikalarına tehdit olarak görüyor. Daha önce ABD, Avusturya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti pakta ilişkin çekincelerini dile getirmiş ve kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

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Anlaşma neler içeriyor?

Hukuki bağlayıcılığı olmayan göç paktı, ülkelerin metinde yer alan 23 hedefi yerine getirme konusundaki siyasi iradesini ortaya koyma özelliğini taşıyor.

34 sayfalık metin, göç konusunda tüm aktörler arasında uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ve hiçbir ülkenin göçle tek başına mücadele edemeyeceğini vurguluyor. Düzenli göç için yasal yolların iyileştirilmesini isteyen metin, tüm göçmenlerin temel haklara erişim sağlamasını hedefliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya üzerinde 258 milyon göçmen bulunuyor. Göçmenler, dünya nüfusunun yüzde 3.4'ünü oluşturuyor. Veriler, 2000 yılında bu yana göçmen sayısının yüzde 49 arttığını gösteriyor.

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rtr,dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe