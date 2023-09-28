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Kültür Bakanlığı Altın Portakal'dan çekildi

28 Eylül 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Kanun Hükmü" adlı belgeselin 60'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisine geri alınmasının ardından festivalden çekildiğini açıkladı.

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Fotoğraf: DW/U. Danisman

"Kanun Hükmü" adlı belgeselin 60'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisine geri alınmasına Kültür ve Turizm Bakanlığından tepki geldi. Bakanlık, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamasında "Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür" ifadesine yer veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz" dedi.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş'ın hikâyesinin anlatıldığı "Kanun Hükmü" belgeseli, "filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam etmesi" gerekçe gösterilerek festival yönetimince Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisinden çıkarılmıştı.

Kanun Hükmü filminin yarışmadan çıkarılmasının ardından festivalin jüri üyeleri çekilme kararı almıştı. Üyeler, film yeniden seçkiye alındığı takdirde görevlerine geri döneceklerini belirtmişti. Belgeselin seçkiden çıkarılması nedeniyle birçok yönetmen de festivalden filmini çekmişti.

Tepkiler üzerine bugün film yeniden seçkiye alındı. Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, "Kanun Hükmü" belgeselinin yeniden yarışma seçkisine alındığını şu ifadelerle duyurdu:

"22.09.2023 tarihinde yapılan duyuru ile 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisinden çıkarılan 'Kanun Hükmü' adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir."

"Kanun Hükmü"nün yönetmeni Nejla Demirci, filmin seçkiye geri alınmasının ardından attığı tweet'te, "KAZANDIK! Sinemamız, halkımız, Antalya, @AntalyaFF emekçileri el ele verdik ve demokrasi mücadelemizi KAZANDIK" dedi.

DW/CÖ,EC

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