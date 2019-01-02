 Küba′nın 43 yıl sonra yine başbakanı var | DÜNYA | DW | 22.12.2019

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DÜNYA

Küba'nın 43 yıl sonra yine başbakanı var

Küba’da 43 yıl sonra ilk kez başbakanlık görevine bir isim geldi. 15 yıldır turizm bakanlığı yapan Manuel Marrero parlamento tarafından başbakanlığa seçildi.

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Küba Halk Güçleri Ulusal Meclisi 56 yaşındaki Manuel Marrero Cruz’u cumartesi günü oy birliğiyle başbakanlığa seçti. Mimarlık eğitimi alan Marrero Küba’da 2004 yılından beri turizm bakanlığı görevinde bulunuyordu. Küba Komünist Partisi Politik Bürosu tarafından meclise aday olarak sunulan Marrero politbüro üyesi değil.

Küba’da 1959 yılındaki sosyalist devrimden sonra Fidel Castro 1976 yılına kadar ülkede başbakanlık görevini yürüttü. Sosyalist anayasa uyarınca devlet başkanlığı ve başbakanlık görevleri ardından ortadan kaldırıldı. Geçen nisan ayında yapılan anayasa reformu sonucunda Küba'da başbakanlık makamı yeniden yürürlüğe girdi. Temmuz ayında da yeni seçim yasası, milletvekilleri tarafından onandı. Başbakan yürütme görevini devlet başkanı ile paylaşacak. Anayasa reformu uyarınca Küba’da devlet başkanlığı görevi de beş yıl süreyle en fazla iki dönem yapılabilecek. Küba’da devlet başkanlığını ekim ayından bu yana 59 yaşındaki Miguel Diaz-Canel yapıyor. Ada ülkesinde tek parti sistemi ise sürüyor.

Devlet Başkanı’ndan övgü

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel yeni başbakan ile ilgili olarak "Tüm kariyeri boyunca (Marrero) tevazusu, dürüstlüğü, çalışma kapasitesi, siyasi hassaslığı, partiye ve devrime sadakati ile nitelenmiştir" ifadelerini kullandı. Diaz-Canel ayrıca yeni başbakanın "ulusal ekonominin gelişmesinin ana hatlarından birini oluşturan turizm sanayini övgüyü hak eden bir biçimde yönettiğine" dikkat çekti.

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Küba devrimi 60 yaşında

AFP, dpa, Reuters / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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