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"Vatandaşlarımız Ukrayna Savaşı'na dahil edilmek isteniyor"

5 Eylül 2023

Havana, bir Rus insan ticareti ağının Kübalıları Ukrayna Savaşı'na götürmeye çalıştığını öne sürdü. Küba Dışişleri Bakanı, konuyla ilgili cezai kovuşturma başlatıldığını bildirdi.

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Küba ve Rusya bayrakları
Fotoğraf: Leonid Altman/Zoonar/picture alliance

Küba hükümeti, Ukrayna Savaşı'nda Rusya saflarında savaştırılmak üzere, yasa dışı bir şekilde Kübalıları ordu bünyesine katmaya çalışan bir insan kaçakçılığı ağının ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, amacı Rusya'da yaşayan Küba vatandaşlarını, Ukrayna'daki askeri operasyonlara katılan birliklere dahil etmek olan Rusya merkezli ağın çökertilmesi için çaba sarfedildiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında, mağdur olan insanlar arasında Küba'da yaşayanların da bulunduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın sorumlular hakkında cezai kovuşturma başlattığını da bildirerek, Havana'nın "paralı askerliğin" her türüne karşı olduğunu ve Ukrayna Savaşı'na katılmadığını dile getirdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, hükümet olarak "yasanın tüm gücü ile" insan ticaretine karşı mücadele ettiklerini belirterek, ülkesinin "Küba vatandaşlarını paralı asker olarak kazanmak ve bir ülkeye karşı silah kullandırmak için insan ticaretine herhangi bir şekilde karışmış" herkese karşı gerekli adımları atacağını bildirdi.

Moskova ise şu ana dek konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Rusya-Küba ilişkilerinde geçtiğimiz aylarda bir yoğunluk yaşanmış ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel geçen yıl Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret etmişti. Geçen Haziran ayında da, Küba Savunma Bakanı Alvaro Lopez Miera, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu tarafından yine Moskova'da ağırlanmıştı.

 

AFP / ET,BK

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