Küba İsrail aleyhine açılan davaya müdahil oluyor

Şili ve İspanya'nın ardından Küba da Güney Afrika'nın soykırım iddiasıyla İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olacağını açıkladı.

Küba, Güney Afrika'nın soykırım suçlamasıyla İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olacağını duyurdu. Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Küba'nın üçüncü ülke olarak İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi yükümlülüklerini "açıkça ihlal ettiği" yönündeki yorumlarını Lahey'deki mahkemeye sunacağı belirtildi.

Açıklamada, "Filistin halkına yönelik soykırımın sona erdirilmesi yönündeki uluslararası çabaları desteklemek ve mümkün olduğunca katkı sağlamak" için Küba hükümetinin "kararlı ve sürekli taahhüdü" doğrultusunda davaya müdahil olma kararının alındığı belirtildi.

Haziran ayının başında Şili ve İspanya da Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı davaya müdahil olma kararı aldığını açıklamıştı. Türkiye de Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı müdahil olacağını duyurmuştu.

Güney Afrika, İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla esas davayı Aralık 2023'te açmış, eş zamanlı olarak çatışmaların sona erdirilmesi için ihtiyati tedbir başvurusunda bulunmuştu. Ana davada sonucun çıkmasının yıllar alması bekleniyor. Divan, ihtiyati tedbir talebine yönelik Ocak ayında açıkladığı kararında ateşkes kelimesine yer vermemiş, ancak İsrail'in "Gazze'de ölüm, yıkım ve her tür soykırım eylemini engellemek üzere her şeyi yapması" hükmünde bulunmuştu. Uluslararası Adalet Divanı, Mayıs ayı ortasında açıkladığı kararında da İsrail ordusunun Refah'ta düzenlediği operasyonlarını durdurmasını emretmişti.

AFP/JD, HT

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