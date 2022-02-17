 Küçük esnaf krizden nasıl çıkacak? | GÜNDEM | DW | 17.02.2022

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GÜNDEM

Küçük esnaf krizden nasıl çıkacak?

Enerji maliyetlerindeki artış en çok küçük esnafı etkiledi. Artan maliyetlerle baş edemeyen esnafların bir kısmı ya kepenk kapatıyor ya da işyerlerini devretmeye çalışıyor.

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Türkiye'de her geçen gün daha da ağırlaşan ekonomik koşullar veenerji maliyetlerindeki hızlı artış en çok küçük esnafı etkiledi. 

Pandemi sürecinde ağır darbe alan esnaf son aylarda yaşanan krizden çıkış yolları arıyor.

Artan maliyetlerle baş edemeyen esnafların bir kısmı ya kepenk kapatıyor ya da işyerlerini devretmeye çalışıyor.

Sektör temsilcilerine göre, krizin asıl etkileri 5-6 ay sonra net olarak görülecek.

Peki, istihdam sağlayan en önemli kurumlarından olan küçük işletmeler bu krizden nasıl çıkacak?

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Felat Bozarslan

© Deutsche Welle Türkçe

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