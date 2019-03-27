Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar tepkisi

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı. Baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımda tedavi edildiği belirtiliyor.

Olayın, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde Salı öğlen saatlerinde meydana geldiği belirtiliyor. Cinsel saldırının kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi tarafından gerçekleştirdiği aktarılıyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri, polis merkezi önünde toplanarak olayı protesto etti. Saldırganın bir an önce yakalanmasını talep eden vatandaşlar, "Çocuğa uzanan eller kırılsın" sloganı attı. Mahalle sakinlerinin bekleyişinin sürdüğü belirtiliyor.

Olayın ardından sivil toplum örgütleri de harekete geçti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, çocuğun tedavi gördüğü hastanenin önünde eylem yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından istismarla ilgili yapılan açıklamada, "Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir" denildi.

Olayın gerçekleştiği Küçükçekmece

Çocuk istismarı raporu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Mart ayı raporuna göre Türkiye'de çocuklara yönelik cinsel şiddet ve istismar sürüyor. Raporda Türkiye'nin farklı kentlerinden cinsel istismar vakaları not edilerek, yasal süreç hakkında bilgi verildi.

Raporda Osmaniye'de 11 kişinin 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. Olaya göz yumdukları ileri sürülen çocuğun anne babasının gözaltına alındığı aktarıldı. Rapora göre İzmir'de 15 yaşındaki F.A. babası 32 yaşındaki M.A. tarafından 2014 ve 2015 yıllarında cinsel istismara uğradı. Babanın tutuksuz yargılandığı belirtildi.

Erzurum'da dayısı tarafından cinsel şiddet gören 15 yaşındaki N.N.'nin davası da raporda yer aldı. Saldırgana 67 yıl 6 ay hapis cezası verildiği, yasa gereği cezanın 30 yıla düşürüldüğü aktarıldı. Giresun'da evinde ölü bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan vakası da raporda bulunuyor. Rabia Naz'ın ölümünün kanıtlar incelenmeden intihar denilerek üstünün kapatıldığı belirtildi. Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerine yönelik cinsel istismarla suçlanan öğretmenin davası da raporda yer aldı. Öğretmenin, lise öğrencisi Eylül hakkında "terörist" diyerek siyasi bir tablo çizmeye çalıştığı aktarıldı.

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DHA/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe