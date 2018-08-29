Köthen’deki kavga ölümle sonuçlandı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Köthen kentinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu 22 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi. Saksonya-Anhalt Savcılığı başlatılan soruşturmada iki Afganın öldürme şüphesiyle gözaltına alındığını üçüncü şahsın ise serbest bırakıldığını açıkladı. Ölen şahsın naaşı üzerinde otopsi incelemesi bugün yapılacak.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre olay, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı Köthen kentindeki bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre yanlarında bir kadın olan Afganistan vatandaşı üç erkek kendi aralarında tartışmaya başladı. İki Alman vatandaşı gruba yaklaştı ve çıkan arbedede 22 yaşındaki bir Alman vatandaşı hayatını kaybetti. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği kesinlik kazanmazken Die Welt gazetesi şahsın beyin kanaması sonucu öldüğünü yazdı.

Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht konuyla ilgili açıklamasında "Genç adamın trajik ölümü beni yakından etkiledi, olaydan derin üzüntü duyuyorum” dedi. Hukuk devletinin gereklerinin yerine getirileceğini söyleyen Stahlknecht vatandaşlara itidalli olma çağrısı yaptı.

Gösteri düzenlenecek

Köthen'deki olay sonrası aşırı sağcı gruplar saat 19.00'da bir "taziye yürüyüşü" düzenleyeceklerini duyurdu. Sosyal Demokrat Partili Köthen Belediye Başkanı Bernd Hauschild, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kent dışından "çok sayıda şiddete eğilimli grubun" geldiğini belirterek vatandaşlardan bu yürüyüşe katılmamalarını istedi. Antifaşist sol gruplar da "ırkçı sürek avları yaşanmasını engellemek üzere” saat 18.00'de kentte toplanacaklarını açıkladı.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt eyalet teşkilatı kongresinde Köthen'de öldürülen vatandaş için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Partinin yarına kadar düzenlenecek spontane gösterilere katılmayacağı duyuruldu.

Almanya'nın Chemnitz kentinde iki hafta önce 35 yaşında bir Alman vatandaşı yaşanan bir tartışmada bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili biri Suriye diğeri Irak vatandaşı iki kişi tutuklanmıştı. Chemnitz'de binlerce kişinin katılımıyla bir protesto yürüyüşü düzenlenmişti. Mülteci ve göçmen karşıtı mesajların öne çıktığı yürüyüş aşırı sağcıların gövde gösterisine dönüşmüştü.

dpa / EC, JD

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