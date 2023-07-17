Köprü saldırısı sonrası Rusya tahıl anlaşmasını durdurdu

Ukrayna'nın düzenlediği belirtilen Kırım'daki saldırıdan sonra Rusya, bu gece sona erecek olan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını açıkladı. Kremlin, kararın daha önce alındığını saldırıyla ilgilisi olmadığını kaydetti.

Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan köprüye Pazar gecesi düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. AFP'ye bilgi veren Ukraynalı bir yetkiliye göre saldırı Kiev yönetimi tarafından gerçekleştirildi. Yetkili, "Kırım köprüsüne düzenlenen saldırı deniz kuvvetleri ve SBU'nun (Ukrayna Güvenlik Servisi) operasyonudur" dedi. Aynı kişiye göre saldırı, suda giden dronlar ile yapıldı.

Rusya tahıl anlaşmasını uzatmıyor

Saldırının ardından Moskova, süresi bu gece sona erecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmayacağı bildirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada bunun köprü saldırısıyla ilgilsi olmadığını Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararını saldırıdan önce verdiği kaydedildi. Moskova, kararla ilgili Türkiye ve Ukraya'yı bilgilendirdi.

Temmuz 2022'de Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğundan varılan anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle limanlarda abluka altında olan Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde ihraç edilmesini sağlayarak küresel gıda krizini hafifletmeyi amaçlıyordu.

Söz konusu anlaşma daha önce birkaç kez uzatılmıştı. Rusya anlaşmanın bir kez daha uzatılması için gerekli koşulların yerine getirilmediğini savunuyordu.

SBU'dan saldırıyla ilgili açıklama

SBU'nun Telegram hesabından "Köprü yeniden uykuya yattı" mesajı paylaşıldı. AFP'ye yazılı açıklama yapan SBU Sözcüsü Artem Dekhtiarenko, Putin rejiminin sembollerinden birinin bir kez daha askeri ağrılığa dayanamamasını ilgiyle takip ediyoruz" dedi.

Rusya: ABD ve İngiltere'nin rolü var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da saldırıdan Ukrayna'nın yanı sıra İngiltere ve ABD'yi sorumlu tuttu, ancak bir kanıt sunmadı. Zaharova, "Kırım köprüsüne yönelik bugünkü saldırı Kiev rejimi tarafından yapıldı. Bu rejim teröristtir ve uluslararası bir suç örgütünün tüm özelliklerine sahiptir" diye konuştu. Zaharova, "Kararlar Ukraynalı yetkililer ve ordu tarafından, Amerikan ve İngiliz istihbarat örgütleri ve politikacıların doğrudan katılımıyla alınmaktadır. ABD ve İngiltere terörist devlet yapısından sorumludur" iddiasında bulundu.

Rusya toprakları ile Moskova'nın ilhal ettiği Kırım'ı ayıran Kerç Boğazı üzerindeki köprüye yönelik saldırıda, o sırada geçmekte olan araçta bulunan bir çift hayatını kaybetti, çocukları ise yaralandı.

Köprü, Rusya ordusunun Ukraya'na askeri sevkiyatı açısından stratejik öneme sahip.

Rus basınındaki haberlerde, köprüdeki araç yolunun hasar gördüğü ancak köprünün ayaklarının sağlam olduğu aktarıldı.

AFP / EC,​GY