Köpekbalıklarının jakuzisi: İsrail kıyıları

Soğuk kış aylarında, Tel Aviv'in yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki kıyı kasabası Chadera'nın sığ sularında bazen 50 ila 100 köpekbalığı görülüyor. Dört yıl boyunca köpekbalıklarının Akdeniz'in doğu kesiminde ne yaptığını inceleyen deniz araştırmacısı Ejal Bigal, bu kadar büyük bir kum köpekbalığı ve esmer köpekbalığı popülasyonu görülmesinin çok nadir bir olay olduğunu söylüyor.

Bigal, son 100 yılda Akdeniz köpekbalıklarının yüzde 95'inin yok olduğunu belirtiyor. Bu balıklar kıyıya yakın sığ suları tercih ettikleri için balıkçılar tarafından daha hızlı yakalanıyorlar. Ek olarak, kum köpekbalıkları (Carcharhinus plumbeus) geç ürüyorlar - genellikle ancak 20 yıl sonra. Nesli tükenmekte olan bu türden bir çok örneği aynı yerde görmek ise daha da şaşırtıcı olan bir durum.

Hayfa Üniversitesi'deki bilim insanlarına göre, köpekbalıklarını kıyıya yakın bir elektrik santralinden denize pompalanan ılık su cezbediyor olabilir. Çünkü köpekbalıklarının toplandığı yer tam da burası. Bigal, "Jakuzinin ortası" diyerek şaka yapmayı da ihmal etmiyor.

Her yıl farklı köpekbalıkları bölgeye geliyor ve bu balık zenginliği, avcıları bölgeye çekiyor. Bigal bunu bildiğini çünkü hareketlerini izlemek için 41 köpekbalığına sensör taktığını söylüyor. İki kum köpekbalığı 2 yıl önce Chadera'da bulunmuştu, fakat diğerleri yeniydiler.

Bir süredir Bigal ve araştırma arkadaşları, hayvanların ultrason görüntüleriyle birlikte kan ve doku örneklerini topluyor. Adeta "doğanın ortasında bir laboratuvar" olan bu bölge, araştırma için de ideal bir yer. Araştırmacılar hayvanları denizden çıkarmak zorunda kalmadan sığ sularda inceleyebiliyorlar.

Bununla birlikte, köpekbalıklarının alanda var olması çok sayıda dalgıcı da cezbediyor. Köpekbalıkları çıplak gözle plajdan bile görülebiliyor.

Bigal, "Köpekbalıklarının izlemesini önlemek mümkün olmayacak" diyor. Ama aynı zamanda bunu insanları aydınlatmak için bir şans olarak görüyor. Sonuçta köpekbalıkları, ekosistem için çok önemli, çünkü hasta deniz hayvanlarını yiyor ve diğer türlerin popülasyonlarını kontrol ediyorlar.

İsrailli bilim insanları, köpekbalıklarını Mayıs ayına kadar gözlemlemeye devam edebileceklerini öngörüyorlar. Daha sonra ise köpekbalıklarının, geçmişte olduğu gibi, soğuk sulara göç etmelerini bekliyorlar.

Alexander Freund

© Deutsche Welle Türkçe