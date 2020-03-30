 Köln′deki ″Küçük İstanbul″ saldırısı nedeniyle anma töreni düzenlendi | ALMANYA | DW | 09.06.2020

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ALMANYA

Köln'deki "Küçük İstanbul" saldırısı nedeniyle anma töreni düzenlendi

Köln'de 16 yıl önce Keup caddesinde düzenlenen ırkçı saldırı nedeniyle bir anma töreni yapıldı. Türklere ait lokanta ve dükkanların çoğunlukta olduğu caddeye düzenlenen saldırıda 22 kişi yaralanmıştı.

Etkinlikte barışı simgeleyen beyaz güvercinler uçuruldu

Etkinlikte barışı simgeleyen beyaz güvercinler uçuruldu

Almanya'nın Köln kentinde Türk esnafın yoğunlukta olduğu, Küçük İstanbul olarak bilinen Keup caddesine 9 Haziran 2004‘de çivili bomba ile düzenlenen ırkçı saldırı 16’ıncı yıl dönümünde kınandı.

Pandemi nedeniyle kısıtlı bir katılımla gerçekleşen anma etkinliğinde bombanın infilak ettirildiği işletmenin önünde patlamanın gerçekleştiği saat olan 15.50'de beyaz güvercinler uçuruldu.

Etkinliğe Mülheim semti belediye başkanı Norbert Fuchs, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ve Keup Caddesi Esnaflar Birliği Başkanı Meral Şahin ile cadde esnafı ve olayın bazı tanıkları katıldı.

Saldırının meydana geldiği dükkanın önü

Saldırının meydana geldiği dükkanın önü

Belediye Başkanı Norbert Fuchs, saldırıyı soruşturan emniyet birimlerinin ırkçı failler yerine cadde esnafından kuşkulanmasının saldırının vahametini daha da artırdığını belirterek, "Bu nedenle mağdurlardan af diliyoruz" dedi.

Köln Başkonsolosu Erciyes ise "Irkçı NSU örgütünün saldırısı ve saldırı sonrasında yöneltilen haksız ithamlar dolayısıyla Keup caddesinde birçok kişi mağdur olmuş ve acı çekmiştir" diyerek, ırkçı çetenin yargılandığı davadan çıkan kararın da kamu vicdanını rahatlatmadığını belirtti.

Saldırıda 22 kişi yaralandı

Saldırıda 22 kişi yaralandı

Erciyes, yaşananların unutulmaması ve bir daha tekrarlanmaması için Keup caddesine bir anıt dikilmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, "Keup Caddesi artık, birlikte yaşamın, dayanışmanın, hoşgörünün, sembolü olmuştur" ifadelerini kullandı.

Tuncay Yıldırım

© Deutsche Welle Türkçe

 

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