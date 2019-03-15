 Köln′deki DİTİB camisine bomba ihbarı | ALMANYA | DW | 31.10.2019

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ALMANYA

Köln'deki DİTİB camisine bomba ihbarı

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Merkez Camisi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. İhbar asılsız çıktı.

DİTİB'in Köln'deki Merkez Camisi ihbar nedeniyle boşaltıldı

DİTİB'in Köln'deki Merkez Camisi ihbar nedeniyle boşaltıldı

Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'ni saat 14.49'da telefonla arayan biri kişi santral görevlisine camiye patlayıcı yerleştirildiğini söyledi.

Bunun üzerine yetkililer durumu polise bildirdi. Camiye gelen polis, içeride bulunan cemaati ve personeli çıkardıktan sonra binada arama yaptı. İhbar sırasında binada personelle birlikte yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bildirildi.

İki saate yakın süren arama sonucunda camide ve idari birimlerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Bunun üzerine polis güvenlik şeritlerini kaldırarak, cemaatin ve personelin binaya girmesine izin verdi.

İlk ihbar değil

Köln'deki DİTİB Merkez Camisi 9 Temmuz 2019'da da benzer şekilde asılsız bir bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmıştı. Cami yönetimine gönderilen e-posta ile bomba ihbarında bulunulmuştu. Temmuz ayında Almanya'da iki hafta içinde 9 camiye bomba ihbarında bulunuldu. Dört cami ise saldırıların hedefi oldu.

DİTİB'den yapılan açıklamada yıl başından bu güne kadar Almanya genelinde 70'e yakın camiye doğrudan fiziki saldırıda bulunulduğu belirtildi. Saldırıların kundaklama, cam ve çerçevelerin tahrip edilmesi, sprey boya ile slogan yazılması şeklinde gerçekleştiği belirtilirken, bazı camilerin kapılarına ise domuz kadavraları bırakıldığı kaydedildi.

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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