Köln'deki Antik Roma kütüphanesi yakında açılacak

Almanya'nın Köln kentinde bulunan ve ülkenin bilinen, Roma döneminde inşa edilmiş en eski kütüphanesi olma özelliğine sahip yapının arkeolojik kalıntıları yakında ziyarete açılacak.

Geçen yıl kent merkezinde keşfedildiğinde büyük ilgi uyandıran kalıntılardan çıkarılan eserlerin Antoniter Kilisesi'nde teşhir edilmesine ve modellenen kütüphanenin dijital ortamda sergilenmesine karar verildi.

Kentteki Protestan cemaatinden Pastör Markus Herzberg'in "arkeolojik büyük ikramiye" sözleriyle nitelendirdiği kalıntıların yeryüzüne çıkarılması için gerekli ödenek uzun süre bulunamadığı için kazılar arzulanan hızla ilerleyememişti.

Devletten herhangi bir ödeneğin sağlanmaması nedeniyle kentteki Protestan cemaati bir bağış kampanyası başlatmış ve gereken fonlar sağlanmıştı.

Kütüphanenin açılacağı tarih henüz kesinleşmezken, kampanyayı sürdüren cemaat, bağışların toplanma hızına göre bu sürenin kısalabileceğini belirtti.

Antik kütüphanede kazılar devam ediyor

Alplerin kuzeyindeki en eski kütüphane

Arkeologların, Alplerin kuzeyindeki en eski Roma kütüphanesi olarak nitelendirdiği binanın M.S. 2'inci yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.

Yetkililer, bir dini bina inşaatı sırasında tesadüfen bulunan kalıntıların ilk kez Romalılar tarafından bir koloni olarak kurulan ve antik "Colonia" ismi buradan gelen Köln kentinde önemli bir keşif olduğunu belirtti.

Kentin Roma-Germen Müzesi Müdürü Marcus Trier, yapılan keşfin önemini "Görür görmez anladık: Çok iyi korunmuştu ve birçok gizemi barındırıyor" sözleriyle açıkladı. 20 çarpı 9 metre ebatındaki yapının iki katlı olduğu tahmin ediliyor.

Binanın duvarlarındaki niş izlerinden yola çıkan arkeologlar, yapıyı aralarında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes antik kentinde bulunan Celsus Kütüphanesi'nin de bulunduğu Roma Dönemi kütüphaneleri ile karşılaştırarak, buranın bir kütüphane olduğu sonucuna varmıştı.

DW,dpa / ÇÖ,ET

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