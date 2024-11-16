Köln'de Kürt gruplardan Öcalan gösterisi

Almanya'nın Köln kentinde Kürt grupların "Abdullah Öcalan'a Özgürlük-Kürt Sorununa Siyasi Çözüm" sloganıyla düzenlediği gösteri yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Köln'de eski tersaneler bölgesinde bulunan miting alanı Deutzer Werft'te başlayan ve Ren Nehri üzerindeki Severin Köprüsü, Köln'ün tarihi merkezi ile Deutz Köprüsü güzergâhını takip eden yürüyüş başladığı noktada son buldu. Türkiye'de 25 yıldır cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan göstericiler sık sık bu yönde sloganlar attı.

Köln'deki gösteride üzerinde "Öcalan'a özgürlük" yazılı olan ve Öcalan fotoğrafı bulunan çok sayıda pankart taşındığı görüldü.

Göstericiler Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pankart ve bayraklar taşıdı. Fotoğraf: Elmas Topcu/DW

DW Türkçe'ye konuşan Alman polis sözcüsü, eylem sırasında görüntü kaydı aldıklarını ve yasak kapsamında olan pankartlar belirlendiği takdirde bunları taşıyan kişiler hakkında gösteriden sonra suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Alman polisi, geçmişte yoğun tartışmalara yol açan Öcalan posterlerinin kullanılıp kullanılamayacağı sorusuna PKK bayrağı ve sembolünün hangi bağlamda ve nasıl kullanıldığına bakılarak karar verileceği cevabını vermişti.

Çok sayıda polis görev yaptı

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri yürüyüşünde polisin verdiği bilgilere göre kayda değer bir olay yaşanmadı. Polis, yürüyüş sırasında PKK'ya ait yasaklı semboller yer alıp almadığını incelemek için kortejin zaman zaman kısa bir süre için durdurulduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından da gösteriye ilişkin paylaşımlarda bulunan polis, yasaklı sembollerin bulunması hâlinde gereken yasal işlemlerin başlatılacağını ifade etti.

PKK, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor. 1993 yılından beri Almanya'da yasaklı örgütler arasında bulunan PKK'ya ait semboller de yasak.

Gösteri nedeniyle çok sayıda polis görev yaptı. Fotoğraf: Elmas Topcu/DW

Gösteride güvenliği sağlayan polislerin amiri Bastian Marter, yürüyüş öncesinde yaptığı yazılı açıklamada Almanya'da yaşayan Türk ve Kürtlerin çoğunluğunun "çok duygusal" olduğunu, bu nedenle de "gerginlik potansiyelinin yüksek" olduğunu söyledi. Marter, "İfade özgürlüğünü korumak ve farklı görüşlere sahip gruplar arasındaki gerginlik tehdidini kararlılıkla önlemek için kentin bu bölgesinde çok sayıda polis memuru ile görev yapacağız" dedi. Polisin verdiği bilgilere göre, gösteriye 15 bin kişinin katılması bekleniyordu.

Köln'deki gösteri için çağrı, Almanya Kürdistanlı Topluluklar Konfederasyonu (KON-MED) tarafından yapılmıştı. Alman güvenlik birimleri, KON-MED'i PKK'ya yakın derneklerin çatı örgütü olarak tanımlıyor.

DW,dpa/JD,CÖ

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