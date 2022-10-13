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Köln Merkez CamiiFotoğraf: Mesut Zeyrek/AA/picture alliance
PolitikaAlmanya

Köln'de ilk kez hoparlörden ezan okunacak

55 dakika önce

Almanya’nın en büyük camisi konumundaki Köln Merkez Camii’nde Cuma günü ilk kez hoparlörden ezan okunacak. Uygulama, Köln Belediyesi'nin 2 yıllık pilot projesi kapsamında hayata geçiriliyor.

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Almanya'nın en büyük camisi konumundaki Köln Merkez Camii'nde Cuma günü ilk kez hoparlörden ezan okunacak. Köln Belediyesi'nin 2 yıllık pilot projesi kapsamında başlatılan uygulamada, ezanın Cuma günleri öğlen 12:00 ile 15:00 saatleri arasında maksimum 5 dakika okunması ve ses desibelinin 60'ı geçmemesi öngörülüyor.

DİTİB'den yapılan açıklamada, Köln Merkez Camii'nin dini işler sorumlusu Mustafa Kader‘in, Cuma günü 13:24'te ezan okuyacağı belirtildi. Pilot uygulamanın koşulları arasında, sesin belirli bir düzeyin üstüne çıkmaması için teknik düzenlemelerin yapılması, semt sakinlerine önceden haber verilmesi ve soruları cevaplaması, şikayetleri alması için bir irtibat görevlisinin belirlenmesi de bulunuyor.

"Müslümanlar arka bahçeden toplumun merkezine geldi"

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkan Vekili Abdurrahman Atasoy, bu uygulamanın toplumun bir parçası olan Müslüman topluluklar için önemli bir adım olduğunu ifade etti, bu gelişmelerin "Müslümanları arka bahçeden toplumun merkezine getirdiğini" belirtti. Atasoy ayrıca, "Çok mutluyuz, ezanın hoparlörden okunması Müslümanların burada evinde olduğu anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi.

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, geçen yıl hoparlörlü ezan planları konusunda kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında, uygulamanın şehirde yaşayan pek çok Müslüman'a "saygının bir işareti” olduğunu vurgulamıştı.

Eleştiriler geliyor

Almanya'da 900'den fazla caminin bağlı olduğu DİTİB, Türk hükümeti ile yakın bağları nedeniyle tepkilerle karşılaşıyor. Almanya'da liberal Müslümanların derneği Alhambra Topluluğu Danışma Kurulu'ndan Murat Kayman, bu uygulamanın "çok kültürlü bir toplumun demokratik doğasının bir işareti olduğunu, ancak Türk devletine yakın olan DİTİB kurumunun, demokrasi ve özgürlüğü savunmadığını" ileri sürdü.

Ezan okunan ilk cami olmayacak

Köln'ün Ehrenfeld semtinde bulunan ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı olan Merkez Camii, Almanya'da ezan okunan ilk cami olmayacak. Almanya'da en eskisi 1984 yılından itibaren olmak üzere yaklaşık 30 camide ezan okunuyor. Ancak Köln şehrinde hoparlörle ezan projesi ilk defa geçen yılın Ekim ayında kabul edildi.

Almanya'da ezan okunması konusunda her şehirde geçerli olan tek bir kural yok. Köln'de sadece Cuma günleri 12 ile 15 saatleri arasında sadece 5 dakikalığına izin verilecek, ancak Düren kentinde günde 3 kere ezan okunabiliyor. Raunheim'da ise Ramazan aylarında her gün, diğer aylarda sadece Cuma günleri 4 dakika okunabiliyor. Ses sınırlaması da şehirlere göre farklılık gösteriyor.

Almanya da beş milyondan fazla Müslüman yaşıyor, bu da nüfusun yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ediyor. Köln kentinde ise 100 binden fazla Müslüman'ın yaşadığı belirtiliyor.

epd, AFP / AI, BK

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