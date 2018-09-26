Köln'de Erdoğan karşıtları ve taraftarları toplandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak. Berlin'de Başbakan Angela Merkel ile görüşmesinin ardından ardından bugün Köln'e gelen Erdoğan'ın katılacağı açılış nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoglu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katılıyor. Erdoğan, cami açılışına katılmak üzere Köln'e eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Köln'e indi

Erdoğan’ın Köln ziyareti nedeniyle 3 binden fazla polis memuru görev yapıyor. Şehirde düzenlenen iki büyük Erdoğan karşıtı protesto gösterisine en az 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Köln kentinin Deutz semtinde Kürt gruplar, Ebertplatz semtinde de Alevi gruplar toplandı.

DİTİB ve Merkez Camii'nin bulunduğu Ehrenfeld semtinde de Erdoğan taraftarlarının toplandığı bildirildi. DİTİB çevresinde zaman zaman Erdoğan taraftarları ile karşıtları karşı karşıya geldiği aktarıldı.

Caminin karşısındaki bir evin camına da "Basın Özgürlüğü, Düşünce Özgürlüğü - Gazetecileri Serbest Bırakın" yazılı bir pankart asıldı.

Köln polisi, aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde Twitter'dan da bilgilendirme mesajları atıyor. Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Almanca dillerinde mesajlar paylaşan Köln polisi, daha fazla insana ulaşmak istediklerini duyurdu.

Caminin dışındaki etkinlik iptal

Köln Belediyesi caminin resmi açılışı esnasında cami dışında yapılması planlanan ve binlerce kişinin gelmesi beklenen etkinliği ise dün akşam iptal etti. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker dün bir basın toplantısı düzenleyerek DİTİB'in etkinlik için sunduğu güvenlik konseptinin yetersiz kaldığını açıkladı.

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Alman mimar Paul Böhm tarafından tasarlanan ve modern bir mimariye sahip olan Köln Merkez Camii'nde yaklaşık bin 100 kişi ibadet edebiliyor. Yaklaşık bir yıl önce bir Cuma namazıyla birlikte hizmet vermeye başlayan caminin resmi açılışı bugüne kadar yapılmamıştı.

Armin Laschet'le buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Camii'nin açılışından önce de Köln kentinin bağlı olduğu Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti'nin başbakanı Armin Laschet ile bir araya geldi. Erdoğan ve Laschet'in buluşacağı yerin Düsseldorf kentindeki Wann Şatosu olacağı açıklanmıştı.

Ancak şatonun sahibinin, siyasi görüşleri nedeniyle buluşmanın Wann Şatosu'nda gerçekleşmesini istemediği bildirildi. Bunun üzerine KRV yönetimi dün akşam buluşmanın Köln/Bonn Havalimanı'nın askeri bölümünde yapılacağını duyurdu.

Eleştirilerin odağındaki DİTİB

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Almanya'da DİTİB eleştirilerin odağında kalmıştı. DİTİB'e bağlı imamların Türk hükümeti için casusluk yaptığı ve Gülen yapılanmasına yakın olduğu düşünülen kişilerin isimlerini Ankara'ya ilettiği gündeme gelmişti. Türk hükümetine yakınlığı nedeniyle Alman yasalarına bağlılığı tartışılan DİTİB, Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da merceğinde. Geçen hafta Alman medyasına yansıyan haberlerde Anayasayı Koruma Teşkilatı DİTİB'i takibe alıp almayacağını incelediği belirtilmişti.

Köln'deki Merkez Camii'nin içi

Almanya'da DİTİB’e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor. Merkezi Köln’de bulunan DİTİB, resmi kayıtlarda bağımsız bir Alman derneği olarak geçiyor. Ancak DİTİB'in camilerinde görev yapan imamlar Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderiliyor.

dpa/HS/JD

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