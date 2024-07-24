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Köln-Bonn Havalimanı'nda uçuşlara iklim eylemi engeli

24 Temmuz 2024

Almanya'da tel örgüleri keserek Köln-Bonn Havalimanı'na giren iklim aktivistleri kendilerini aprona yapıştırdı. Eylem nedeniyle uçuşlar bir süreliğine durduruldu.

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Fotoğraf: picture alliance/dpa

Almanya'da iklim aktivistlerinin eylemi, Köln-Bonn Havalimanı'ndaki hava trafiğini sekteye uğrattı.

Havalimanında kendilerini aprona yapıştıran beş eylemci, uçuşların yerel saatle 05.45 sularında durdurulmasına neden oldu. Havalimanı tarafından saat 09.15'te yapılan açıklamayla protestocuların polis müdahalesiyle kaldırıldığı ve uçuşların yeniden başlatılacağı duyuruldu. Ancak gerçekleştirilen eylemden ötürü gün içerisinde rötar ve uçuş iptalleri gibi aksaklıklar yaşanabileceği açıklandı.

Polis sözcüsü, yanlarındaki "Petrol öldürür" yazılı dövizle birlikte kendilerini aprona yapıştıran protestocular hakkında toplanma kanununun ihlali, hava trafiğine tehlikeli müdahale ve izinsiz giriş suçlarından hukuki işlem gerçekleştirileceğini belirtti.

Letzte Generation l Klimaaktivisten kleben sich auf Flughafen Köln/Bonn fest
Fotoğraf: uncredited/dpa/picture alliance

"Letzte Generation" (Son Nesil) adlı grup, eylemin ardından sosyal medya platformu X'teki hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, grup üyelerinin pist yakınlarındaki tel örgüleri keserek aprona ulaştığı belirtildi.

Grup, gerçekleştirdikleri eylemin, 2030 yılı itibarıyla fosil yakıtların terk edilmesi için çağrıda bulunulan bir uluslararası kampanyanın parçası olduğunu ifade etti. Açıklamada, 10'dan fazla ülkedeki havalimanlarında eş zamanlı eylemler düzenlendiği de belirtildi.

DW,dpa,AP/CÖ,TY

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