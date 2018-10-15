 Köln Ana Tren Garında rehine krizi | ALMANYA | DW | 15.10.2018

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ALMANYA

Köln Ana Tren Garında rehine krizi

Köln Emniyet Teşkilatı, kentteki ana tren garında rehin alma olayının yaşandığını bildirdi. Olayın detayları henüz netlik kazanmadı.

Deutschland Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof (picture-alliance/dpa/M. Becker)

Köln Ana Tren İstasyonu’ndaki bir eczanede rehin alma olayının yaşandığı bildirildi. Köln Emniyet Teşikalatı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada olayın detaylarının henüz netlik kazanmadığı ve polisin olay yerinde durumu netleştirmeye çalıştığı bildirildi. Polis, vatandaşların olay yerinden uzak durması uyarısında bulundu.

Emniyet Teşkilatı Sözcüsü de rehine sayısı ya da şüpheli konusunda henüz bir bilgi veremeyeceğini söyledi.

Polisin Ana Tren İstasyonu’nun arka tarafındaki Breslauer Meydanı’nı kapattığı bildirildi. Çok sayıda peronun da kapatıldığı, tren seferlerinde gecikme ve iptallerin söz konusu olduğu kaydedildi.

AFP,dpa/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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