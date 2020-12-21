 Juno ile Jüpiter’in hangi sırlarını çözdük? | MULTİMEDYA | DW | 23.11.2021

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MULTİMEDYA

Juno ile Jüpiter’in hangi sırlarını çözdük?

NASA’nın minik uzay aracı Juno, 5 yıldır fırtınalarla dolu, büyüleyici dev gezegen Jüpiter’i inceliyor. Peki, Juno’nun analiz edilen verilerinden Jüpiter’in Kırmızı Lekesi, kutuplarındaki siklonlar, 4,5 yıl önce gezegene çarpan korkunç astronomik cisim ve Jüpiter’in okyanuslarla dolu uydusu Europa hakkında neler öğrendik? "Gezegenlerin Kralı" Jüpiter’in kendisinden dinliyoruz.

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Multimedya Bölümü

A statue of a Kansa Indian atop the Kansas Statehouse stands in the foreground as Saturn, top, and Jupiter, below, are seen Saturday, Dec. 19, 2020 in Topeka, Kan. The two planets are drawing closer to each other in the sky as they head towards a great conjunction on Monday, Dec. 21, where the two giant planets will appear a tenth of a degree apart. (AP Photo/Charlie Riedel)

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