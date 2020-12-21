Juno ile Jüpiter’in hangi sırlarını çözdük?

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NASA’nın minik uzay aracı Juno, 5 yıldır fırtınalarla dolu, büyüleyici dev gezegen Jüpiter’i inceliyor. Peki, Juno’nun analiz edilen verilerinden Jüpiter’in Kırmızı Lekesi, kutuplarındaki siklonlar, 4,5 yıl önce gezegene çarpan korkunç astronomik cisim ve Jüpiter’in okyanuslarla dolu uydusu Europa hakkında neler öğrendik? "Gezegenlerin Kralı" Jüpiter’in kendisinden dinliyoruz.