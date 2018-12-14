 Juncker Romanya′nın AB başkanlığına şüpheli yaklaşıyor | AVRUPA | DW | 29.12.2018

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AVRUPA

Juncker Romanya'nın AB başkanlığına şüpheli yaklaşıyor

AB Komisyonu Başkanı Juncker, 1 Ocak'ta ilk kez dönem başkanlığını devralmaya hazırlanan Romanya'yı eleştirdi. Juncker, Romanya'nın bu görevi yapmaya tam olarak hazır olduğu konusunda şüpheli olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

Romanya 1 Ocak 2019 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devralmaya hazırlanırken, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Bükreş hükümetinin bu görevi yapabileceği konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi. Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Romanya'nın "teknik olarak iyi hazırlandığını" belirten Juncker, "Ancak Bükreş hükümetinin AB ülkelerinin dönem başkanlığını yapmanın tam olarak ne anlama geldiğini idrak ettiğini sanmıyorum. İhtiyatlı hareket edebilmek için, başkalarına kulak vermeye hazır olmak ve kendi isteklerini geri plana koymak konusunda sağlam iradeye sahip olmak gerek. Bu noktada bazı şüphelerim var." şeklinde konuştu. 

Romanya'nın iç siyasetindeki durumun da, ülkenin 'sağlam bir birim' olarak Avrupa sahnesine çıkmasına fırsat vermeyeceğini vurgulayan Juncker, "Dönem başkanlığı sırasında Avrupa'nın birliğini ilerletmek için, evde de birlik olması gerek." dedi. 

Reform sürecinde gerileme

AB Komisyonu kasım ayında bir rapor yayınlayarak, 1 Ocak'ta dönem başkanlığını Avusturya'dan devralacak olan Romanya'nın hukuk devlet ilkelerine uyulması ve yolsuzlukla mücadele alanlarında önemli eksikleri bulunduğunu bildirmişti. Raporda, ülkedeki reform sürecinin durakladığı, süreçte geri adım atıldığı kaydedilmişti.

"Hak etmeden eleştiriliyoruz"

Rumen hükümeti, bu tür şüphelerin yersiz olduğunu savunuyor. Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Noel öncesi yaptığı açıklamada, "Hak etmeden eleştiriliyoruz, sadece bir Doğu Avrupa ülkesi olduğumuz için cezalandırılıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Gelecek altı ayda, AB Dönem Başkanı'nı önemli görevler bekliyor. 29 Mart'ta, Brexit'in henüz çerçevesi kesinleşmemiş olsa da İngiltere'nin AB'den ayrılması öngörülüyor, mayıs ayı sonunda ise Avrupa Parlamentosu seçimleri var.

dpa/AÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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