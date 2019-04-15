 Juncker: Merkel AB görevi için son derece vasıflı | AVRUPA | DW | 20.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Juncker: Merkel AB görevi için son derece vasıflı

Almanya Başbakanı Angela Merkel 2021'de Başbakanlığa veda edecek. Peki, siyasi kariyerine Brüksel'de devam edebilir mi? AB Komisyonu Başkanı Juncker'e göre Merkel son derece vasıflı.

default

Önerdiğimiz linkler

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin durumuna dair yıllık konuşmasında AB'yi birlik olmaya çağırdı. Juncker, "AB küresel bir aktör olmalı" dedi. (12.09.2018)

Avrupa Halk Partisi, Manfred Weber'i Mayıs ayındaki AP seçimlerinde liste başı adayı olarak belirledi. AB Komisyonu Başkanlığı'na da aday olan Alman siyasetçi, Türkiye'nin AB üyeliğine karşıtlığıyla tanınan bir isim. (08.11.2018)

AB Komisyonu Başkanı Juncker, 1 Ocak'ta ilk kez dönem başkanlığını devralmaya hazırlanan Romanya'yı eleştirdi. Juncker, Romanya'nın bu görevi yapmaya tam olarak hazır olduğu konusunda şüpheli olduğunu belirtti. (29.12.2018)

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa Birliği'nde üst düzey bir görev üstlenmek için "son derece vasıflı" olduğunu söyledi. Juncker, 2021'de görev süresi sona erecek olan Merkel'in "bir anda ortadan kaybolmasını" hayal edemeyeceğini belirtti. Ekim ayında koltuğunu bırakacak olan Juncker, Merkel için "Sadece saygı duyulan bir insan değil, ayrıca tam ve cana yakın bir sanat eseri" dedi.

2005 yılında Almanya'da Başbakanlığı üstlenen Merkel, ekonomik kriz ve siyasi çalkantıların yaşandığı bir dönemde Avrupa politikalarına yön vererek Avrupa'nın en güçlü lideri konumuna gelmişti.

18 yıl yürüttüğü Hristiyan Demokrat Birlik partisinin liderliğinden geçen yıl ayrılma kararı alan Merkel, 2021 yılından sonra siyasi bir görev üstlenmeyeceğini açıklamıştı. Merkel'in ardından parti liderliğini üstlenen Annegret Kramp-Karrenbauer'in başbakanlık için yarışan isimler arasında yer alması bekleniyor.

"Tarihçiler elinden gelenin en iyisini yaptı yazsın"

Tarihçilerin kendi başkanlığı hakkında ne yazmasını isteyeceği konusunda ise Juncker, "Elinden gelenin en iyisini yaptı… Ayrıca 'bazı şeyleri yoluna koydu'yu eklemek de fena olmaz" dedi.

Juncker, AB Komisyonu Başkanlığı görevinden 31 Ekim'de ayrılacak. Lüksemburg'un eski Başbakanı olan Juncker, bu göreve 2014 yılında atanmıştı. Juncker'i bu görev için Merkel'in partisinin de yer aldığı Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Halk Partisi adlı Hristiyan Demokrat grup aday göstermişti.

Video izle 00:31

Juncker: Arayan eşim. Pardon Merkel'miş

DW/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Juncker: Arayan eşim. Pardon Merkel'miş  

Benzer içerik

Symbolbild - YouTube Upload

Avrupa Birliği tartışmalı yeni telif yasasını kabul etti 15.04.2019

Avrupa Birliği ülkeleri kamuoyunda tartışma yaratan yeni telif yasasını oy çoğunluğuyla kabul etti. Almanya da evet oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

Berlin SPD-Konvent Rede Katarina Barley

Alman Adalet Bakanı: Türkiye’deki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz 11.04.2019

Alman Adalet Bakanı ve SPD'nin AP seçimleri liste başı adayı Barley, “Türkiye’de hukuk devleti alanında yaşanan gelişmelerden ötürü kaygılıyız” dedi. Siyasi partilerde ise AB sürecinin durdurulması çağrıları yükseliyor.

Symbolbild Putin als Urheber von Desinformationen nicht klar beweisbar

AB istihbaratı: Rusya AP seçimlerini etkilemek için sosyal medyayı kullanıyor 13.04.2019

AB ülkelerinin istihbarat servislerine göre Rusya, 23-26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerini etkilemek istiyor. Rusya'nın sosyal medyayı ve kontrolündeki televizyon kanallarını kullandığı belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Seçim anketi: AP'de en güçlü grup merkez sağ olacak

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yaklaşırken yapılan kamuoyu yoklamaları, merkez sağın en büyük grubu oluşturacağını gösteriyor. AB karşıtı grupların da oylarını artırması bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  