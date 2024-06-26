ABD ile yaptığı anlaşma uyarınca mahkemede hakkındaki suçlamayı kabul eden WikiLeaks kurucu Julian Assange serbest bırakıldı. Assange ülkesi Avustralya'ya hareket etti.

WikiLeaks kurucusu Julian Assange Amerika Birleşik Devletleri ile (ABD) yaptığı anlaşma gereği ABD'ye bağlı kuzey Mariana adalarındaki Spain Adası mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Assange, ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek ve yaymak amacıyla komplo kurmak ve ifşa etmek suçunu itiraf etti. Mahkeme yargıcı Ramona V. Manglona Assange'ın İngiltere'de tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak serbest bırakılmasına karar verdi. Manglona Assange'a, "Bu salondan özgür bir adam olarak çıkabileceksiniz" dedi.

Julian Assange serbet bırakılmasının ardından ülkesi Avustralya'ya hareket etti Fotoğraf: Kim Hong-Ji/REUTERS

Kararı "tarihi bir gün" diye nitelendiren Assange'ın avukatı Jen Robinson, böylece 14 yıllık hukuki mücadelenin sonlandığını belirtti. Assange ise duruşma salonunu terkederken gazetecilere bir açıklama yapmadı.

52 yaşındaki Assange'ın özel bir uçakla ülkesi Avustralya'nın başkenti Canberra'ya doğru yola çıktığı bildirildi.

WikiLeaks beş yıldır İngiltere'de cezaevinde olan Assange'ın ABD'li yetkililerle yaptığı anlaşma sonrasında dün İngiltere'yi terkettiğini açıklamıştı.

Assange 2010 yılından beri ABD'nin gizli ulusal savunma belgelerini paylaşmakla suçlanıyordu. Söz konusu belgeler, Amerikan ordusunun Afganistan ve Irak'taki faaliyetlerini içeriyor.

2012 yılında Londra'da Elvador Büyükelçiliği konutuna sığınan Assange yedi yıl burada kalmıştı. Ekvador tarafından İngiltere polisine teslim edilen Assange tutuklanarak beş yıl kalacağı Belmarsh yüksek güvenlikli cezaevine gönderilmişti. Assange hakkında İsveç'te de tecavüz suçlamasıyla bir dava açılmış ancak bu dava yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle düşmüştü.

AFP/rtr, DW / HT,BÖ

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