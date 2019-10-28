 Johnson′dan dördüncü erken seçim girişimi | AVRUPA | DW | 29.10.2019

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AVRUPA

Johnson'dan dördüncü erken seçim girişimi

Parlamentoya sunduğu üç erken seçim tasarısı da reddedilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni bir erken seçim çağrısına hazırlanıyor. Johnson'ın sunacağı tasarı 12 Aralık'ta erken seçim yapılmasını öngörüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken seçim yapılması için dördüncü tasarıyı Avam Kamarası'na sunmaya hazırlanıyor. Johnson'ın daha önce erken seçim için sunduğu üç tasarı da İngiltere parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası tarafından reddedilmişti.

Pazartesi günü sunulan erken seçim tasarısı 70'e karşı 299 oy alsa da 650 sandalyeli meclisteki üçte ikilik çoğunluğu sağlamadığı için reddedilmişti. Johnson'ın Salı günü Avam Kamarası'na başka bir tasarı sunacağı ve bu tasarının kabul edilmesi için basit çoğunluğun yeterli olacağı ifade edildi.

Brexit kararı seçim sonrasına

Johnson, peşi sıra yaptığı erken seçim çağrılarıyla ilgili olarak "Bu meclis, bu ülkeyi daha fazla esir olarak tutamaz” ifadelerini kullandı. Johnson ayrıca muhalefet partilerinin desteğini kazanmak için Brüksel'le üzerinde uzlaşılan Brexit anlaşmasıyla ilgili kararı seçim sonrasına bırakacağını söyledi.

Johnson'ın Avam Kamarasındaki erken seçim girişimleri devam edecek

Johnson'ın Avam Kamarasındaki erken seçim girişimleri devam edecek

Erken seçim ile ilgili olarak Johnson ile muhalefet arasındaki uzlaşmaz konularından birini seçim tarihi oluşturuyor. Johnson, erken seçimlerin 12 Aralık'ta yapılmasını isterken muhalefetteki iki küçük parti olan Liberal Demokratlar ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP)  seçimlerin 9 Aralık'ta yapılmasını tercih ediyor.

Ana muhalefet oylamaya katılmadı

Johnson'ın çoğunluk sağlamak için oylarına ihtiyaç duyduğu iki partinin önceliği, hükümetin bir Brexit yasası geçirmeden erken seçimin yapılması yönünde. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise Pazartesi günü yapılan erken seçim oylamasına katılmadı. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, partisinin Johnson tarafından sunulacak yeni erken seçim çağrısını dikkatle inceleyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği ülkeleri  Pazartesi günü, Birleşik Krallık'ın AB’den ayrılması için üç ay daha ek süre tanıyarak çıkış tarihini 31 Ocak 2020 olarak güncellemişti. Boris Johson'ın Brüksel ile üzerinden uzlaşmaya vardığı Brexit anlaşması geçtiğimiz hafta Avam Kamarası'na sunulmuş ancak milletvekilleri anlaşmayı incelemek ve yasaya dönüştürmek için sunulan üç günlük takvimi yeterli bulmayarak oylamayı ertelemişlerdi. Parlamento, Başbakan Johnson'ı AB’den yeni erteleme talep etmeye zorlamıştı.

dpa,DW, AP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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