 Johnson parlamentoda çoğunluğu kaybetti | AVRUPA | DW | 03.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Johnson parlamentoda çoğunluğu kaybetti

İngiltere’de Başbakan Johnson’ın genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti, bir milletvekilinin Liberal Demokratlar’a geçmesi ile parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

England London Premierminister Boris Johnson (picture-alliance/empics/House of Commons)

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti, bir milletvekilinin Avrupa yanlısı Liberal Demokratlar'a geçmesi ile parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

Phillip Lee adlı milletvekili, partisinden ayrılarak Liberal Demokratlar'a geçtiğini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

Lee açıklamasında, 27 yıldır üyesi olduğu Muhafazakar Parti'den ayrılmanın kolay bir karar olmadığını, ancak bundan böyle seçmenlere Muhafazakar Parti çatısı altında hizmet veremeyeceğini ifade etti. Lee Twitter mesajında, Başbakan Johnson'a yazdığı istifa mektubunu da ekledi.

Parlamentonun yaz tatilinden sonra yapılan ilk oturumu hararetli tartışmalara sahne olurken, Johnson'ın matematiksel çoğunluğa sahip olmadan, tartışmalı Brexit siyasetini nasıl hayata geçireceği merak ediliyor.

dpa,AFP / ET,GA

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Johnson: Brexit ertelenmeyecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Brexit’in bir kez daha ertelenmesinin söz konusu olmadığını ifade etti. Johnson ayrıca, parlamentonun Brexit planını onaylamaması durumunda erken seçime gidilebileceğini belirtti. (02.09.2019)  

Brexit: İngiltere'de Johnson'a öfke büyüyor

İngiltere'de Johnson’ın Brexit için planlanan tarihe kısa bir süre kala parlamentoyu tatile çıkarmasına tepki büyüyor. İnternette açılan imza kampanyasına katılanların sayısı kısa sürede bir milyonu geçti. (29.08.2019)  

Johnson parlamentoyu tatile çıkarıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoyu zorunlu tatile çıkarmak istiyor. Nedeni ise anlaşmasız bir Brexit'e karşı çıkanların elini zayıflatmak. Muhalefet ise tepkili. (28.08.2019)  

Benzer içerik

Boris Johnson

Johnson: Brexit ertelenmeyecek 02.09.2019

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Brexit’in bir kez daha ertelenmesinin söz konusu olmadığını ifade etti. Johnson ayrıca, parlamentonun Brexit planını onaylamaması durumunda erken seçime gidilebileceğini belirtti.

UK Unterhaus lehnt zweites Brexit-Referendum ab

Johnson parlamentoyu tatile çıkarıyor 28.08.2019

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoyu zorunlu tatile çıkarmak istiyor. Nedeni ise anlaşmasız bir Brexit'e karşı çıkanların elini zayıflatmak. Muhalefet ise tepkili.

Russian Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei & Wladimir Putin in Moskau

"Erdoğan'ın Putin üzerinde etkili olma şansı az" 29.08.2019

Türkiye - Rusya ilişkileri ve Johnson’un parlamentoyu askıya alma kararı Alman basınında öne çıkıyor. Badische Neueste Nachrichten gazetesine göre Rusya'nın Suriye'deki etkisi artıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Verfassungsgericht in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

Avrupa Konseyi: Türkiye'de yargı bağımsızlığı aşındı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Türkiye'de yargının bağımsızlığı konusunda duyduğu endişeleri dile getirdi. Mijatovic, "Yargı bağımsızlığının ciddi şekilde aşındığı" uyarısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  