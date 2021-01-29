Johnson & Johnson korona aşısı için ABD'de izin başvurusu yaptı

Johnson & Johnson ilaç şirketi, geliştirdiği korona aşısı için Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) izin başvurusu yaptı. Şirketten yapılan açıklamada Avrupa'da da benzer bir adımın yakında atılacağı ifade edildi.

Johnson & Johnson Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paul Stoffels ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) izin vermesinin ardından teslimatlara başlanabileceğini söyledi. FDA'nın aşılar için oluşturduğu danışma komisyonu 26 Şubat tarihinde toplanacak ve aşı konusunda bir tavsiye kararı alacak. BioNTech/Pfizer ile Moderna aşılarında izinler komisyonun toplanmasından bir gün sonra verilmişti.

Yüzde 66 oranında etkili

Johnson & Johnson yaklaşık 1 hafta önce geliştirdiği aşının dünya çapında yapılan çalışmalarda yüzde 66 oranında etkili olduğunu açıklamıştı. Diğer aşılardan farklı olarak aşının düşük sıcaklıkta depolanması gerekmiyor, bu da aşının teslimatını kolaylaştırıyor. Aşının diğer rakiplerinden farklı olarak tamamen yeni teknoloji ile üretilmediği ve normal bir virüs üzerinden geliştirildiği belirtiliyor.

Johnson & Johnson bu yıl içinde 1 milyar doz aşı teslim etmeye hazırlanıyor. Aşının ABD, Avrupa, Güney Afrika ve Hindistan'da üretilmesi hedefleniyor. ABD şirketle 1 milyar dolar karşılığında 100 milyon doz aşı satın alma anlaşması yaptı. Şirket bu miktarı yılın ilk yarısında teslim etmeyi hedefliyor. Anlaşma uyarınca ABD'nin 200 milyon dozluk da ek aşı opsiyonu bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) ise Johnson & Johnson'dan 400 milyon doz aşı alma anlaşması yaptı.

Reuters / EC,ET

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