 Johnson: Churchill′in heykelini tehdit etmek ayıptır | AVRUPA | DW | 12.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Johnson: Churchill'in heykelini tehdit etmek ayıptır

İngiltere Başbakanı Johnson, Winston Churchill'in heykeline saldırı ihtimalini "absürt ve ayıp" olarak niteledi.

Winston Churchill'in heykeli göstericilerin saldırısına maruz kalmaması için kaplandı.

Winston Churchill'in heykeli göstericilerin saldırısına maruz kalmaması için kaplandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ırkçılık karşıtı protestoculardan korunmaya çalışılan Winston Churchill heykeliyle ilgili açıklama yaptı. Johnson, eski İngiltere başbakanlarından Churchill'in (1874-1965) heykelinin saldırı riski altında bulunmasının "absürt ve ayıp" olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosu önündeki heykelin üstine geçen hafta sprey boyayla üstüne "O bir ırkçıydı" yazılmıştı. Heykel bugün ise göstericilerin saldırısına maruz kalmaması için tahtalarla kaplandı.

ABD'de George Floyd adlı siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesi sonrası  İngiltere'de de ırkçılık karşıtı gösteriler düzenleniyor. Gösteriler sırasında Britanya'nın sömürgeci geçmişini ifade eden anıtlar, sokak ya da bina isimleri tahrip ediliyor. Bristol'da pazar günü düzenlenen gösteride 17'nci yüzyılda köle ticaretinden servet edinen Edward Colston'un heykeli yıkılmış ve nehre atılmıştı. Bunun üzerine İngiliz yetkili makamları anıtları koruma yönünde harekete geçti. İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında başbakanlığını yapan ünlü siyasetçi Winston Churchill'in heykeli de koruma altına alındı.

Winston Churchill'in heykeli

Winston Churchill'in heykeli

Churchill'in hayatı üzerine kitap yazdı

Başbakan Boris Johnson Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bu ulusal anıtın bugün şiddet sergileyen protestocuların saldırısı riskine maruz kalması absürt ve utanç vericidir" diye yazdı.

Churchill'in hayranı olan Johnson 2014 yılında "The Churchill Factor" adlı bir biyografi kitabı yayınlamıştı. Johnson'a yakın isimler onun Churchill'i kendisine örnek aldığını söylemişti.

Irkçı ve Yahudi düşmanı görüşleri olduğu bilinen Churchill, 1943'te izlediği politikalarla Hindistan'da kıtlığa ve açlıktan 2 milyondan fazla insanın ölmesine neden olmakla suçlanıyor.

Johnson Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Evet bazen o gün ve bugün bizim açımızdan kabul edilebilir olmayan görüşler ifade etti ama o yine de bir kahramandı ve bir anıtı olmasını da tümüyle hak ediyor" diye yazdı. "Geçmişimizi değiştiremez ya da sansürleyemeyiz" diyen Johson "Farklı bir tarihimiz varmış gibi yapamayız" ifadelerini kullandı.

Reuters / EC, TY

Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD’de ikinci George Floyd vakası

ABD’de Washington eyaleti valisi polis tarafından gözaltına alındıktan sonra nefes alamadığını söylerken ölen Manuel Ellis için yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. (11.06.2020)  

Floyd’un kardeşi: "Ağabeyim 20 dolar için ölmeyi hak etmedi"

ABD Kongresi’nde düzenlenen oturuma katılan George Floyd’un erkek kardeşi, ağabeyinin 20 dolar için ölmeyi hak etmediğini söyledi. Floyd, yetkililere "artık değişim için gerekeni yapın" çağrısında bulundu. (10.06.2020)  

Benzer içerik

USA Nationalgarde in Minneapolis

Savunma Bakanı, Trump’ın askeri güç fikrine karşı 03.06.2020

ABD Savunma Bakanı Esper, protestolara karşı Başkan Trump’ın daha önce dile getirdiği orduyu görevlendirme fikrinin aksine, şu an için bunu gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

UK Ryanair CEO Michael O'Leary

Ryanair CEO’suna "ırkçılık" ve "İslamofobi" tepkisi 22.02.2020

Ryanair CEO’su Michael O'Leary'nin havalimanlarında yalnız seyahat eden Müslüman erkeklerin daha sıkı kontrol edilmesi gerektiği yönündeki sözleri tepki çekti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BM’den Yunanistan’a “geri itmelerin” araştırılması çağrısı

UNHCR, Yunanistan’dan göçmenlerin geri itildiğine dair iddiaların araştırılmasını istedi. UNHCR, sığınmacının adil bir iltica sürecine hakkı olduğuna vurgu yaptı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  