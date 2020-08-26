 Johnson AB ile uzlaşma için Ekim ortasına kadar süre verdi | AVRUPA | DW | 07.09.2020

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AVRUPA

Johnson AB ile uzlaşma için Ekim ortasına kadar süre verdi

İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğini belirleyecek müzakerelere salı günü devam edilecek. İngiltere Başbakanı, Ekim ayı ortasına kadar AB ile uzlaşma sağlanamazsa ticaret anlaşmasının olmayabileceğini bildirdi.

Boris Johnson

Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrasında ülkesi ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri belirleyecek müzakerelerin yeni turu öncesinde AB'ye baskıyı artırarak, müzakarelerin Ekim ayı ortasına kadar tamamlanmasını istedi.

Konuyla ilgili olarak Pazartesi günü bir konuşma yapması beklenen Johnson'ın makamından yapılan açıklamada, müzakerelerin "son aşamaya" geldiğine dikkat çekildi. Yıl sonunda yürürlüğe girebilmesi için, 15-16 Ekim tarihlerinde yapılacak AB zirvesine kadar "Avrupalı dostlarla" bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya varılması gerektiğinin altı çizildi.

Başbakan Johnson, Ekim ayı ortasına kadar uzlaşma sağlanamazsa, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında "serbest ticaret anlaşması olacağını" düşünmediğini belirterek, "her iki tarafın da bunu kabul etmesi ve herkesin kendi yoluna gitmesi" gerektiğini ifade etti.

Londra ve Brüksel arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunda çaba göstereceğini belirten Johnson, AB ile anlaşma imzalanamazsa, İngiliz ekonomisinin ağır sorunlarla karşılabileceği konusundaki endişelerin ise yersiz olduğuna işaret etti.

Hükümetin müzakerelerin başarısız kalma ihtimaline "hazırlıklı" olduğunu ifade eden İngiltere Başbakanı, böyle bir durumda ülkesi ile AB arasındaki ticari ilişkilerin AB ile Avustralya arasındaki modele göre belirlenebileceğini ifade etti. Johnson, bunun da Birleşik Krallık açısından "iyi bir sonuç" olacağını belirtti.

AB ile Avustralya arasındaki ticari ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü'nün belirlediği kurallar çerçevesinde yürütülüyor.

AB de Ekim ortasına kadar uzlaşma istiyor

İngiltere ile AB arasındaki müzakerelerin yeni turu Salı günü Londra'da başlayacak. Ağustos ayında yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, müzakerelerin başarısızlığa uğrayabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. İngiltere ise AB'yi görüşmeleri "gereksiz" yere zorlaştırmakla suçlamıştı.

AB tarafı da, müzakerelerin Ekim ayı ortasına kadar tamamlanması gerektiği açıkça belirtmişti. Varılan uzlaşmanın Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Birleşik Krallık, 31 Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden resmen ayrılmıştı. 2020 yılı sonuna kadar belirlenen geçiş döneminde Londra ve Brüksel arasındaki ilişkilerin geleceğini belirleyecek düzenlemeler yapılması ve özellikle de serbest ticaret anlaşmasında uzlaşmaya varılması öngörülmüştü.

AFP,Reuters/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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