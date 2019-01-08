 John Bolton İbrahim Kalın′la görüştü | TÜRKİYE | DW | 08.01.2019

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TÜRKİYE

John Bolton İbrahim Kalın'la görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton liderliğindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'la görüştü. Suriye'den çekilme planı ve Kürtlerin güvenliğinin konuşulduğu tahmin edilen görüşmeden sonra bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

Ankara'yı ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton önderliğindeki ABD'li heyetin Türk yetkililerle görüşme trafiği başladı. Bolton ve ona eşlik eden ABD Genelkurmay Başkanı Josep Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la biraraya geldi.

İki saat süren görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşmenin ana gündem maddesinin, ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve bu çekilmeyle birlikte Washinton'ın Ankara'yla Suriyeli Kürtleri güvence altına alacak bir anlaşma yapma planının olduğu  tahmin ediliyor.

Görüşmeye Türkiye tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik de katıldı. Bolton ve beraberindekilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceği henüz kesinleşmedi.

Bolton Pazar günü yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan birliklerinin IŞİD yenilene ve Türkiye'nin ABD'nin müttefiki Kürt güçlerin güvenliği için güvence verene kadar çekilmeyeceği mesajını vermişti. Bu açıklamaya yanıt İbrahim Kalın ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelmiş, "Türkiye'nin hedefinin Suriyeli Kürtler değil, YPG ve IŞİD olduğu" vurgulanmıştı.

Ankara, Avrupa Birliği ve ABD tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle, IŞİD'e karşı mücadelede Washington'a destek olan YPG'yi terör örgütü olarak görüyor.

AP,AFP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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