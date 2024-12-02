Joe Biden mahkemenin suçlu bulduğu oğlunu affetti

ABD Başkanı Joe Biden vergi ve ateşli silahlar yasasını ihlalden suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affetti. Biden Pazar günü yaptığı açıklamada "Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden itibaren Adalet Bakanlığı'nın karar alma sürecine müdahale etmeyeceğimi söyledim ve oğlumun seçici ve adil olmayan bir biçimde yargılanmasını izlerken bile verdiğim sözü tuttum" dedi.

"Hunter'ın davasındaki gerçeklere bakan hiçbir makul kişi Hunter'ın benim oğlum olduğu için özel olarak seçildiğinden başka bir sonuca varamaz" diyen Biden, "Hunter'a farklı muamele edildiği açıktır" diye konuştu.

2015 yılında oğlu Beau beyin kanserinden ölen Joe Biden, siyasi rakiplerinin Hunter'ı seçici bir yargılama ile yıpratmaya çalıştığını savundu. Silah belgelerini doldurmakla ilgili olarak insanların hemen hemen hiç mahkemeye çıkartılmadıklarını söyleyen Biden, bağımlılıkları nedeniyle vergilerini ödemekte geciken ancak bunları faiz ve cezalarıyla birlikte oğlu gibi ödeyenlerin dosyalarında cezai olmayan çözümler üretildiğini ileri sürdü.

Biden "Davalarındaki suçlamalar Kongre'deki bazı siyasi rakiplerimin bana saldırmak ve seçilmemi engellemek için bunları kışkırtmasından sonra ortaya çıktı. Hunter'ı yıpratmaya çalışırken beni yıpratmaya çalıştılar ve bunun burada kalacağına inanmak için bir neden yok. Artık yeter" ifadelerini kullandı.

Biden "Gerçek şu: Adalet sistemine inanıyorum, ancak bununla mücadele ederken kaba politikanın bu süreci etkilediğini ve adaletin yanlış tecelli etmesine yol açtığına da inanıyorum" diye konuştu.

Beyaz Saray defalarca kez Joe Biden'ın Hunter için verilen cezaları affetmeyeceğini veya hafifletmeyeceğini açıklamıştı. İyileşme sürecindeki bir uyuşturucu bağımlısı olan Hunter Biden, Donald Trump dahil olmak üzere Cumhuriyetçilerin hedefi haline gelmişti.

Af kararı Hunter Biden'ın 1 Ocak 2024 ile 1 Aralık 2024 tarihleri arasında işlemiş olabileceği tüm suçları "tam ve eksiksiz" bir biçimde kapsıyor.

Hunter Biden bu ay yanlış beyanda bulunmak ve silah yasasını ihlalden hüküm giymişti. Mahkeme Eylül ayında yaklaşık 1 milyon 400 bin euroluk vergi borcunu ödemeyen Hunter Biden'ın parasını uyuşturucu, seks işçileri ve lüks eşyalar için cömertçe harcadığını tespit etmişti. Cezanın 16 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyordu.

ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden Fotoğraf: Jose Luis Magana/AP Photo/picture alliance

Hunter Biden ne demişti?

Oğul Biden Pazar günü yaptığı açıklamada beş yıldan uzun süredir ayık olduğunu söyleyerek "Bağımlılığımın en karanlık günlerinde yaptığım hataların sorumluluğunu üstlendim. Öyle hatalar ki bunlar beni kamuoyu önünde küçük düşürmek, beni ve ailemi siyaset uğruna utandırmak için istismar edildi" dedi.

"Bağımlılığımın sancıları içinde birçok fırsatı ve avantajı çarçur ettim" diyen Hunter Biden, "Affedilmeyi asla kabul etmeyeceğim. Bugün bana bahşedildi ve ben yeniden kurduğum hayatımı hala hasta ve acı çekenlere yardım etmek için adayacağım" ifadelerini kullandı.

Trump sert tepki gösterdi

Demokrat Partili Joe Biden'ın af kararına Cumhuriyetçilerden tepki geldi. Cumhuriyetçi Partinin seçimleri kazanan başkan adayı Donald Trump sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nı basmaktan hüküm giyenleri hatırlattı. "Joe'nun Hunter'a verdiği af, yıllarca hapis cezasına çarptırılmış J-6 rehinelerini de kapsıyor mu?" ifadelerini kullanan Trump, kararın "adaletin istismarı ve yanlış tecellisi" olduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi James Comer da "Joe Biden ailesinin yozlaşmış nüfuz ticareti faaliyetleri konusunda başından sonuna dek yalan söyledi" dedi.

Reuters,dpa / EC,ET

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