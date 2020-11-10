 Joe Biden ABD′ye daha fazla mülteci kabul edecek | DÜNYA | DW | 13.11.2020

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DÜNYA

Joe Biden ABD'ye daha fazla mülteci kabul edecek

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ülkeye kabul edilecek mültecilerin sayısını yıllık 125 bine yükseltmeyi planlıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) seçilmiş başkanı Joe Biden, ülkeye alınacak mülteci sayısını artırmayı planlıyor. Biden Cizvit Mülteci Servisi (JRS) adlı yardım kuruluşunun 40. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ABD'nin alacağı mülteci sayısını yıllık 125 bine yükseltmeyi planladığını söyledi.

Biden açıklamasında, "Biden-Harris yönetimi Amerika'nın zayıfların korunması ve sığınmacıların haklarının savunulması için tarihi rolünü her yerde yeniden inşa edecek" ifadesini kullandı.

ABD'de sığınmacı ve mültecilere yardım konusunda başı dini kuruluşlar çekiyor. Ülkede sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan dokuz kuruluştan altısı kiliselere bağlı.

ABD Başkanı Donald Trump görev süresi içinde ülkeye alınan mültecilerin sayısını azaltmış ve son olarak ülkeye alınacak mülteci sayısını yıllık 15 binle sınırlandırmak istediğini açıklamıştı. Eski Başkan Barack Obama döneminde ise bu sayısı zılda 110 bindi.

KNA / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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