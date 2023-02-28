Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ercan serbest bırakıldı

Sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Ercan, Malatya ile Elazığ arasında bulunan Hankendi uygulama noktasında jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ercan, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, savcılık sorgusunun ardından "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA,DW/TY,BK,JD