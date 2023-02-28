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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözalına alındı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözalına alındıFotoğraf: privat
PolitikaTürkiye

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ercan gözaltına alındı

11 dakika önce

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadaki "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Elazığ'da gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Ercan, Malatya ile Elazığ arasında bulunan Hankendi uygulama noktasında jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ercan, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA/TY,BK

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