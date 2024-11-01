Jennifer Lopez'den Harris'e destek çağrısı

Donald Trump'ın seçim mitinginde yapılan bir şaka ABD'deki Latin kökenlileri kızdırdı. Ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez de net bir şekilde Kamala Harris'e destek çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Porto Riko hakkında aşağılayıcı sözler sarfetmesinin ardından Latin kökenli Amerikalılara seslenerek, Demokratların adayı Kamala Harris'in desteklenmesini talep etti.

Ailesi Porto Riko kökenli olan Lopez, Demokratların Las Vegas kentinde düzenlediği seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Ben oyumu gururla Kamala Harris'e vereceğim" dedi. Trump'ın seçim etkinliğinde kürsüye gelen bir komedyen, ABD toprağı olan Porto Riko'yu "okyanusta yüzen bir çöp adası" olarak nitelendirmişti.

Trump hakkında "Mütemadiyen bizi bölmeye çalıştı" diyen Lopez, sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün sadece Porto Rikolular değil, bu ülkede yaşayan tüm Latinler hakarete uğradı. Tüm insanlık ve düzgün bir karaktere sahip herkes..."

"Burası bizim de ülkemiz"

Konuşmasında doğrudan ABD'de yaşayan Latin kökenlilere hitap eden pop yıldızı, "Burası bizim de ülkemiz ve 5 Kasım'da oy kullanma hakkımızdan yararlanmalıyız" ifadesini kullandıktan sonra sahneye gelen Kamala Harris ile kucaklaştı. Las Vegas'taki etkinlikte Meksikalı müzik grubu Maná da sahne aldı.

Trump'ın seçim kampanyasında dile getirilenler Porto Riko'da da büyük tepki uyandırdı. Karayipler'de bir ada devleti olan Porto Riko, hukuken ABD'nin egemenliğinde bir bölge olsa da eyalet sayılmıyor. Ada'da yaşayan halk ABD vatandaşlığına sahip ancak seçimlerde oy kullanamıyor. ABD'de ikamet eden milyonlarca Porto Rikolu ise 5 Kasım'da seçimlere katılma hakkına sahip.

Bugüne dek çok sayıda ünlü isim Kamala Harris'e destek vereceğini duyurdu. Bunların arasında ünlü talk show yıldızı Oprah Winfrey, şarkıcı Stevie Wonder ve müziğin süperstarları Taylor Swift ve Beyoncé de bulunuyor.

dpa / ET,EC

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