 Jeffrey: Suriye’de savaş suçu olabilecek vakalar gördük | DÜNYA | DW | 24.10.2019

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DÜNYA

Jeffrey: Suriye’de savaş suçu olabilecek vakalar gördük

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye’nin Suriye harekatı sırasında savaş suçu olabilecek vakalar gördüklerini söyledi. Jeffrey ABD’nin Türkiye’den konuyla ilgili açıklama istediğini söyledi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi oturumunda milletvekillerinin Washington'un Suriye politikasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

"Suriye'de etnik temizlik yapıldığına dair yaygın kanıtlar görmediklerini" söyleyen Jeffrey Türkiye’nin Suriye harekatı sırasında savaş suçu işlendiğine dair kanıtlar gördüklerini söyledi.

Jeffrey "Türkiye destekli Suriyeli muhalif güçlerden, bizim gibi endişeli olan birçok kişi kaçtı. Savaş suçu olarak değerlendirdiğimiz bazı vakalar gördük" dedi. Jeffrey ABD'li yetkililerin konuyla ilgili haberleri incelediklerini ve Türkiye hükümetiyle "üst düzeyde" temas kurarak Ankara'dan açıklama istediklerini söyledi. Jeffrey ayrıca Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sırasında beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin iddialarla ilgili haberlerin de ABD'li yetkililer tarafından incelendiğini belirtti.

Jeffrey ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ABD Kongresi'nde iki gündür üyelerin sorularını yanıtlıyor. Jeffrey ve Palmer önceki gün de Senato Dışişleri Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtlamıştı.

ABD Kongresi'nde birçok Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den ABD birliklerini çekme kararını doğru bulmuyor. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Eliot Engel oturumu açarken "ABD nasıl böyle anlamsız, böyle rezil, değerlerimize bu kadar aykırı bir şey yapabilir?" ifadelerini kullandı.

James Jeffrey konuşmasında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı için "Suriye'nin kuzeydoğusu için trajik bir felaket" ifadesini kullandı.

Jeffrey ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in 100'den fazla IŞİD militanının kaçtığı yönündeki açıklamasını da doğruladı. Jeffrey IŞİD militanlarının nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

Savunma Bakanı da "savaş suçu işlenmiş olabileceğini" söylemişti

ABD Savunma Bakanı Esper dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlemiş olabileceğine inandığını söylemişti.

Daha önce de Uluslararası Af Örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiki Suriye Milli Ordusu'na (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) bağlı milisleri Suriye'nin kuzeydoğusunda ağır insan hakları ihlallerinde bulunmak ve savaş suçu işlediğini iddia etmişti.

Türkiye ise 20 Ekim tarihinde bu iddiaları reddeden bir açıklama yapmıştı. İddiaları "karalama kampanyası" olarak niteleyen açıklamada "Harekâta destek veren Suriye Milli Ordusu'nun, kendi unsurlarının neden olduğu iddia edilen sivil zayiat vakalarını incelemek üzere bir Soruşturma Komisyonu kurduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda görüyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

DW, Reuters / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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