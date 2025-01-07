Jean-Marie Le Pen öldü

Fransa'da aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'nin (Front National/ Rassemblement National) kurucusu ve uzun yıllar genel başkanlığını yapan Jean-Marie Le Pen hayatını kaybetti.

Ailesi, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Le Pen'in bugün 96 yaşında akrabalarının yanında öldüğünü bildirdi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Le Pen, kısa süre önce Paris'in Garches banliyösündeki bir bakımevine yerleştirilmişti.

Liderliği kızına bırakmıştı

Jean-Marie Le Pen 1928 yılında orta hâlli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1954'te mezun oldu. Askerlik hizmetinin ardından siyasal bilgiler eğitimi de gördü. 1956'da milletvekili seçildi. 1972'de Ulusal Cephe adını verdiği aşırı sağ çizgideki siyasi partiyi kurdu. Partisi 1983'te yerel seçimlerde ilk kez başarılı oldu. 1984'deki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 10 oy oranına ulaştı. 1986'da Fransa parlamentosunda 35 sandalye elde etti. Bu, partinin en büyük başarısı olarak kaldı. Jean-Marie Le Pen 1984 ve 1999'da iki kez Avrupa Parlamentosuna seçildi. Cumhurbaşkanlığına çeşitli defalar aday olsa da kazanamadı. 2011'de Ulusal Cephe kongresinde parti liderliğini siyasi konularda anlaşmazlık yaşadığı kızı Marine Le Pen'e bıraktı. Jean-Marie Le Pen 2015'te kurucusu olduğu partiden ihraç edilmişti.

DW,AFP/TY,CÖ

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