Jean Claude Juncker

AB iki Balkan ülkesini hayal kırıklığına uğrattı

AB zirvesinde Fransa’nın engellemesi üzerine, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile tam üyelik müzakerelerine başlama kararı alınamadı. AB Komisyonu Başkanı Juncker, bunu “ağır bir hata” olarak nitelendirdi.