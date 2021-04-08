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Jean Claude Juncker, Lüksemburglu politikacı. Avrupa Birliği'nin yürütme organı işlevi gören Avrupa Komisyonu'nun Başkanı.
1995-2013 yılları arasında Lüksemburg Başbakanı olarak görev yapan Juncker, AB içinde en uzun süre hükümet başkanlığı yapan kişi unvanına sahip. 2005-2013 yılları arasında Euro Bölgesi Başkanlığı görevini yürüten Juncker, 2014 yılında AB Komisyonu Başkanlığı görevini devraldı.