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Jean Claude Juncker

Jean Claude Juncker, Lüksemburglu politikacı. Avrupa Birliği'nin yürütme organı işlevi gören Avrupa Komisyonu'nun Başkanı.

1995-2013 yılları arasında Lüksemburg Başbakanı olarak görev yapan Juncker, AB içinde en uzun süre hükümet başkanlığı yapan kişi unvanına sahip. 2005-2013 yılları arasında Euro Bölgesi Başkanlığı görevini yürüten Juncker, 2014 yılında AB Komisyonu Başkanlığı görevini devraldı.

06.04.2021 - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben sich in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Foto: EU Delegation Turkey

Avrupa'dan "Koltuk Skandalı"na tepkiler sürüyor 08.04.2021

Ankara'da yaşanan "Koltuk Skandalı"na Avrupa'nın tepkisi devam ederken Türkiye kendini savundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaşananların sorumlusunun AB tarafı olduğunu dile getirdi.

22.10.2019, Frankreich, Straßburg: Jean-Claude Juncker (l), Präsident der Europäischen Kommission, gestikuliert während er im Europäischen Parlament spricht. Vor Junckers Bilanzrede befasst sich das Europaparlament mit dem Brexit. Debattiert werden die Ergebnisse des EU-Gipfels vorige Woche. Dort hatte der britische Premierminister Johnson mit der EU-Kommission und den übrigen 27 Staaten einen neuen Austrittsvertrag vereinbart, den er noch vor dem Austrittsdatum 31. Oktober in Kraft setzen will. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Son konuşmasını yapan Juncker: Aptal milliyetçilikle mücadele edin 22.10.2019

"20 yıl sonra dedesi savaş görmüş Avrupalı kalmayacak". Görevi von der Leyen’a devretmeden önce parlamenterlere son kez hitap eden AB Komisyonu Başkanı, milliyetçilikle mücadele mesajı verdi.
October 18, 2019: 18th October 2019. Brussels, Belgium. Second day of the European Union leaders summit in Brussels. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAm120 20191018zapm120015 Copyright: xJPxBlackx

AB iki Balkan ülkesini hayal kırıklığına uğrattı 18.10.2019

AB zirvesinde Fransa’nın engellemesi üzerine, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile tam üyelik müzakerelerine başlama kararı alınamadı. AB Komisyonu Başkanı Juncker, bunu “ağır bir hata” olarak nitelendirdi.

07.09.2018 Russia's President Vladimir Putin (L) shakes hands with his Turkey's counterpart Recep Tayyip Erdogan during their meeting in Tehran on September 7, 2018. - The presidents of Iran, Russia and Turkey meet in Tehran for a summit set to decide the future of Idlib province amid fears of a humanitarian disaster in Syria's last major rebel bastion. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

NOZ: Erdoğan'ı sadece Putin dizginleyebilir 18.10.2019

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonu ve Brüksel ile Londra arasında varılan yeni Brexit anlaşması Alman basınında öne çıkan konular.
A British Union flag, also known as the Union Jack, left, flies beside European Union (EU) flags outside the Berlaymont building, which houses the headquarters of the European Commission, in Brussels, Belgium, on Wednesday, Nov. 21, 2018. German Chancellor Angela Merkel warned the U.K. it cant set unilateral terms for leaving the EU as UK Prime Minister Theresa May heads to Brussels to try to complete a contentious Brexit deal. Photographer: Jasper Juinen/Bloomberg via Getty Images

AB ve İngiltere, Brexit için anlaşmaya vardı 17.10.2019

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni bir Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmanın her iki tarafın parlamentolarında onaylanması gerekiyor
European Commission President Jean-Claude Juncker gestures during a news conference after the European Union leaders summit in Brussels, Belgium, June 21, 2019. REUTERS/Francois Lenoir

AB’den “harekatı durdurun” çağrısı 09.10.2019

AB, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı harekata son vermesi çağrısı yaptı. AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye’nin planladığı güvenli bölge için AB’den mali katkı gelmeyeceğini vurguladı.
Britain's Prime Minister Boris Johnson gestures as he makes a speech during a visit to West Yorkshire, Britain September 5, 2019. Danny Lawson/PA Wire/Pool via REUTERS

Brexit için kritik zirve 16.09.2019

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ile Lüksemburg'da bir araya geliyor. Johnson, 31 Ekim'de ülkesinin gerekirse AB ile anlaşma sağlanmadan ayrılması için mücadele ediyor.

Brexit. House of Commons Speaker John Bercow in the House of Commons, London. Picture date: Tuesday January 29, 2019. See PA story POLITICS Brexit. Photo credit should read: PA Wire URN:40905321 |

Bercow'dan Johnson'a gözdağı: Kanuna uy, yoksa… 13.09.2019

Dikkatler İngiltere Başbakanı Johnson'ın, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile yapacağı Brexit görüşmesine çevrilirken, Avam Kamarası Başkanı Bercow'dan Johnson'a tehdit gibi uyarı geldi.
28.06.2019, Berlin: Ursula von der Leyen (CDU), Bundesverteidigungsministerin, nimmt an der Sitzung des Bundestags teil. Themen der 108. Sitzung des Bundestages sind unter anderem Bundeswehreinsätze im Kosovo und im Libanon, Rehabilitierung von Opfern von SED-Unrecht, Klimapolitik und Förderung des ländlichen Raums. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Almanya Savunma Bakanı, Avrupa Komisyon Başkanı olabilecek mi? 03.07.2019

AB liderleri AB kurumlarına getirilecek isimleri belirledi ancak listenin Avrupa Parlamentosu engelini de aşması gerekiyor. Komisyon başkanlığına aday gösterilen Almanya Savunma Bakanı von der Leyen'e itirazlar var.
04.06.2019+++ Romania's Prime Minister Viorica Dancila (L) is welcomed by European Commission President Jean-Claude Juncker at the European Commission in Brussels on June 4, 2019. (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP) (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Romanya yargı reformunu durdurdu 05.06.2019

AB Komisyonu Başkanı Juncker Romanya'nın tartışmalı yargı reformunu durdurduğunu açıkladı. Reform yolsuzlukla mücadeleye darbe vurduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

(190509) -- SIBIU, May 9, 2019 -- Romanian President Klaus Werner Iohannis (1st R, front) walks with German Chancellor Angela Merkel (C, front) and other leaders of the European Union (EU) member states prior to a group photo during an EU informal summit in Sibiu, Romania, on May 9, 2019. The leaders of the EU member states on Thursday agreed on defending one Europe and upholding the rules-based international order in their 10 commitments declaration, made at an informal summit in Sibiu, central Romania. ) ROMANIA-SIBIU-EU-INFORMAL SUMMIT CristianxCristel PUBLICATIONxNOTxINxCHN

AB liderlerinden birlik mesajı 09.05.2019

Romanya’nın Sibiu kentindeki AB devlet ve hükümet başkanları gayriresmi zirvesinde birlik mesajı verildi. Ancak zirvede, AB Komisyonu Başkanı’nın seçimi ve iklim koruma alanında görüş ayrılıkları gözlendi.
German Chancellor Angela Merkel is welcomed by European Commission President Jean-Claude Juncker at the start of an emergency European Union leaders summit on immigration at the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium June 24, 2018. REUTERS/Yves Herman/Pool

Juncker: Merkel AB görevi için son derece vasıflı 20.04.2019

Almanya Başbakanı Angela Merkel 2021'de Başbakanlığa veda edecek. Peki, siyasi kariyerine Brüksel'de devam edebilir mi? AB Komisyonu Başkanı Juncker'e göre Merkel son derece vasıflı.

HANDOUT - 20.03.2019, Großbritannien, London: Dieses vom House of Commons zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Theresa May (M), Premierministerin von Großbritannien, während der Fragestunde «Questions to the Prime Minister» (Fragen an die Premierministerin) im Unterhaus des britischen Parlaments. Foto: House Of Commons/PA Wire/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

May: Brexit 30 Haziran'a ertelensin 20.03.2019

Brexit konusundaki tıkanıklığı aşmak isteyen Theresa May Avrupa Birliği'nden üç aylık erteleme talebinde bulundu. AB Konseyi Başkanı Tusk, erteleme için Brexit anlaşmasına meclis onayını şart koştu.

British Prime Minister Theresa May, left, poses for the media with European Commission President Jean-Claude Juncker in Strasbourg, France, Monday, March 11, 2019. May flew to Strasbourg, late Monday to try to secure a last-minute deal with the bloc. (Vincent Kessler/Pool Photo via AP) |

İngiltere ile AB arasında son dakika anlaşması 12.03.2019

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile yaptığı müzakerelerde Brexit anlaşmasına "yasal bağlayıcılığı" olan değişiklikler ekletmeyi başardığını açıkladı. Anlaşmanın yeni hâli bugün İngiliz parlamentosunda oylanacak.
Hungarian Prime Minister Viktor Orban delivers his annual state of the nation speech in Budapest, Hungary, February 10, 2019. REUTERS/Bernadett Szabo TPX IMAGES OF THE DAY

Macaristan'dan Soros ve Juncker’i eleştiren kampanya 19.02.2019

Macaristan hükümetinin başlattığı tanıtım kampanyasında yatırımcı Soros ve Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker yasa dışı göçe destek vermekle suçlandı. Brüksel ise iddiaları “yalan haber” olarak nitelendirdi.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, vor der Bundespressekonferenz. Berlin 31.08.2015 Berlin Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxImox Chancellor Angela Merkel CDU before the Federal press conference Berlin 31 08 2015 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxImox

MZ: Merkel geleceğe bakmayı tercih ediyor 31.12.2018

Alman gazeteleri Başbakan Angela Merkel'in yeni yıl mesajı ile AB Komisyonu Başkanı Juncker'in Birlik üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına eleştirilerini yorumluyor.

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