JD Vance'ten Avrupalılara "demokrasi dersi"

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Münih Güvenlik Konferansı kürsüsünü Avrupalı müttefiklerine "demokrasi dersi" vermek için kullandı. Vance'in konuşması dinleyiciler tarafından "sıra dışı" olarak nitelendirildi.

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, kürsüde bulunduğu yaklaşık 20 dakika boyunca Avrupa demokrasisini eleştirdi. Vance konuşmasında Washington-Kiev-Moskova hattında son dönemde hızlanan barış müzakerelerine ise değinmedi.

Konuşmasına Perşembe günü Münih'te meydana gelen araçlı saldırının kurbanlarına iyi dileklerde bulunarak başlayan Vance, bu sözlerinin ardından salondan gelen alkışın ardından "Umarım bu son alkışım olmaz" dedi. Nitekim Vance'in öngörüsü büyük ölçüde doğru çıktı. ABD Başkan Yardımcısı'nın konuşmasının kalan süresinde salon büyük ölçüde sessizdi.

Çok sayıda askeri yetkilinin de hazır bulunduğu Güvenlik Konferansı'nda Vance Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin "Rusya veya Çin olmadığını" dile getirdi. "Tehdit içeriden geliyor" diyen Vance, buna örnek olarak Romanya'da seçimlerin iptal edilmesini gösterdi. Romanya'da mahkeme, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu iptal etmişti.

"Washington'da artık yeni bir şerif var"

Avrupa'yı Soğuk Savaş'ın "kaybedenine" benzeten Vance; bu kıtada seçimlerin ve medya özgürlüğünün risk altında olduğunu savundu. Avrupa'da hızlı bir değişim olmazsa yöneticilerin halkın desteğini tamamen kaybedecekleri uyarısında bulunan Vance, "Eğer kendi seçmeninizden korkuyorsanız, Amerika'nın sizin için yapabileceği bir şey yok" dedi. Vance konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump ve onun yönetimi ile ilgili olarak "Washington'da artık yeni bir şerif var" ifadelerini de kullandı.

JD Vance, Moskova'nın sosyal medya üzerinden Batı ülkelerindeki seçimleri manipüle ettiğine dair iddialarla ilgili olarak da, "Rusya'nın birkaç bin dolarlık sosyal medya reklamı ile seçimleri etkileyebileceğini düşünüyorsanız demokrasiniz en başında o kadar sağlam değilmiş" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Münih Güvenlik Konferansı için geldiği Almanya'nın Münih kentinde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de görüştü Fotoğraf: Leah Millis/REUTERS

Avrupa'nın kendi güvenliğine daha fazla yatırım yapması gerektiğini, Münih'te Konferans için toplanan kalabalığın da asıl konuşmak istediğinin bu olduğunu bildiğini belirten Vance, ancak kıta ülkelerinin kendilerini nasıl savunmaları gerektiğinden önce "neden savunmaları gerektiğini" düşünmelerini tavsiye ederek Avrupa demokrasisinin "yanlış yolda" olduğunu savundu.

AfD'ye açık destek

Münih Güvenlik Konferansı kürsüsünden etkinliğin organizatörlerini de eleştiren Vance, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ve populist sol Sahra Wagenknecht Birliği (BSW) partilerinin etkinliğe katılımlarının yasaklanmasını, "Görüşlerine katılmasanız da en azından fikirlerini duymalısınız" diyerek eleştirdi.

Vance kürsüye çıkmadan kısa süre önce Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği röportajda, Alman siyasi partilerinin AfD ile "iş birliği yapmalarını" tavsiye etmişti. 23 Şubat'taki federal parlamento seçimlerine sayılı günler kala Almanya'da merkez partiler aşırıcı politikaları nedeniyle AfD ile iş birliği yapmama ilkesini benimsiyor.

Vance'in WSJ'ye yaptığı açıklamaya tepki gösteren Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, bunun "seçimlere müdahale" olduğunu ifade etti.

Almanya'da anketler AfD'nin yüzde 20'den fazla oy alarak sandıktan ikinci parti çıkacağına işaret ediyor. Ancak diğer partiler, olası koalisyon seçenekleri arasında AfD'ye kapıları kapattığından, bu partinin hükümette yer alması beklenmiyor.

En acil kriz göç

Vance Avrupa için en acil krizin göç akını olduğunu da ileri sürerek konuşmasının sonunda Münih'te yaşanan saldırıyı bir kez aha hatırlattı.

Elon Musk'ın Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak seçimlere müdahalesini ise esprili bir dille ele alan Vance, "Amerikan demokrasisi 10 yıl boyunca Greta Thunberg'e ragmen ayakta kaldıysa Avrupa demokrasisi Elon Musk'a birkaç ay dayanabilir" dedi.

Vance'in konuşması Münih Güvenlik Konferansı katılımcıları tarafından "sıra dışı" olarak nitelendirildi.

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