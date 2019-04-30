 Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito | DÜNYA | DW | 01.05.2019

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DÜNYA

Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito

İmparator Akihito’nun tahtından feragat etmesinin ardından oğlu Naruhito düzenlenen sade bir törenle Japonya’nın yeni imparatoru oldu.

Japan - Kaiser Naruhito wird neuer Kaiser Japans (Reuters/Kyodo)

Babası İmparator Akihito’nun 30 yıl boyunca oturduğu tahttan feragat etmesinin ardından Naruhito, düzenlenen törenle Japonya’nın yeni imparatoru olarak Krizantem Tahtı’nın yeni sahibi oldu. Başkent Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nda yapılan törende, 59 yaşındaki yeni imparatora iktidarının sembolleri olarak bir kılıç, bir devlet mührü ve kişisel imparatorluk mührü verildi.

Kamuya açık törenler ise, devlet ve hükümet başkanlarının katılımı ve geçit törenleriyle birlikte 22 Ekim tarihinde yapılacak. 85 yaşındaki eski imparator Akihito’nun tahttan inmesiyle Japonya’da "Heisei" (barışı sağlama) döneminin sona erdiği ve yeni imparator Naruhito ile birlikte "Reiwa" (güzel uyum) döneminin başladığı kabul ediliyor. Ülkede takvimler de bu dönemlere uygun olarak düzenleniyor. Örneğin 2019 yılı, Japonya’da Akihito’nun dönemine ve tahtta kaldığı süreye atıfla, "Heisei 30" olarak adlandırılıyor.

Angela Merkel’in kutlama mesajı

Japonya tahtının yeni sahibi Naruhito’yu tebrik eden uluslararası liderlerden biri de Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu. Merkel Naruhito’ya yönelik mesajında, "Tahta çıkışınızdan dolayı size kalpten tebriklerimi gönderiyorum" ifadesini kullandı. Yeni imparatora hükümdarlık döneminde bol şans dileyen Merkel, Japonya’ya da güvenlik ve barış yolunda başarılı gelişimini devam ettirmesi temennisinde bulundu. Başbakan Merkel ayrıca Japonya ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin İmparator Naruhito’nun çabalarıyla daha da derinleşeceğine inandığını belirtti.

AFP, DW / ET,SB

© Deutsche Welle Türkçe

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