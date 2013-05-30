Japonya'da tarikat üyelerine toplu idam

Japonya'da 1995 yılında Tokyo metrosunda sarin gazı saldırısı düzenlemekten suçlu bulunan Aum Şinrikyo tarikatının altı üyesinin daha idam edildiği bildirildi. Temmuz ayında da tarikatın lideri Şoko Asahara'nın aralarında olduğu yedi kişi idam edilmişti. Japonya'da yüz yıldan uzun bir süreden sonra ilk kez eş zamanlı idamlar gerçekleştirildi.

Japon NHK televizyonu ve Kyodo haber ajansı Aum Şinrikyo tarikatı üyelerinin Perşembe günü idam edildiğini bildirdi. Kyodo haber ajansı henüz hükümet tarafından konuya yönelik bir açıklama yapılmadığını ancak Adalet Bakanı Yoko Kamikawa'nın açıklama yapmasının beklendiğini duyurdu.

Aum Şinrikyo tarikatı lideri Asahara temmuz ayı başında idam edilmişti

20 Mart 1995 tarihinde Tokyo metrosuna düzenlenen saldırıda saldırganlar, sabah saatlerinde Tokyo metrosunda ellerindeki sarin gazlı plastik poşetleri patlatmıştı. Tüm dünyada şok etkisi yaratan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş ve 6 binin üzerinde kişi de yaralanmıştı.

Dünya genelindeki ilk sarin gazlı terör saldırısının ardından tarikat lideri 16 Mayıs 1995 tarihinde yakalanmıştı. Yıllar süren bir yargı sürecinin sonunda Asahara ve 12 tarikat üyesi sarin gazı saldırısı ve farklı 27 cinayetten suçlu bulunarak, idam cezasına çarptırılmışlardı.

Tokyo metrosundaki sarin gazı saldırısında 13 kişi öldü, 6 binin üzerinde kişi de yaralandı

2012’den bu yana 34 kişi idam edildi

Asahara ve diğer tarikat üyeleri 2006 yılından bu yana cezaevinde cezalarının infaz edilmesini bekliyordu. 63 yaşındaki Asahara mahkeme süreci boyunca sessizliğini korumuş veya anlaşılmayan açıklamalar yapmıştı. Ocak 2018'de mahkemenin son celsesi tamamlanmış ve 13 tarikat üyesinin 7'si farklı cezaevlerine nakledilmişlerdi.

Dünyanın en önemli ekonomileri arasındaki Japonya, idam cezasının uygulandığı az sayıdaki ülkeden biri. Başbakan Şinzo Abe'nin göreve geldiği 2012 yılından bu yana 34 kişi idam edildi.

DW,AFP,dpa/GA,BÖ

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