 Japonya’da sel felaketi: En az 100 ölü | DÜNYA | DW | 09.07.2018

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DÜNYA

Japonya’da sel felaketi: En az 100 ölü

Japonya’nın batısı ile orta kesiminde aşırı yağış ve sel fekaleti sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e yükseldi. Yağışların etkisini azaltmasına rağmen, toprak kaymaları yaşanmasından kaygı duyuluyor.

Japan Überschwemmungen (Reuters/Kyodo)

Japonya'nın batısı ile orta kesiminde aşırı yağış ve sel sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı yükseliyor. Hükümet sözcüsü Yoşihide Suga Pazartesi günü yaptığı açıklamada aşırı yağışlar sonucu en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sözcü, 87 kişinin öldüğünün kesinleştiğini, bulunan 13 kişinin ise yaşam belirtisi göstermediğini belirtti. Sözcü, çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu sözlerine ekledi.

Japon yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada ölü sayısını 60 olarak belirtmişti. Japon resmi NHK televizyonu ise ölü sayısının 83'e çıktığını, kayıp kişilerin sayısının ise 56 olduğunu duyurmuştu. Japon Sivil Koruma ve Afet Dairesi ülkenin batısında yüzlerce kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ülkenin orta kesimini etkileyen yağışların Pazartesi sabahı etkisinin azaldığı bildirildi. Bölgedeki bütün köylerin sular altında kaldığı, bazı köylerde toprak kaymalarının yaşandığı belirtiliyor. Yetkiler yağışların etkisinin azalmasına rağmen, zeminin fazla yağış alması nedeniyle toprak kaymaları yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Sel sularının çekilmeye başlamasıyla birlikte, kurtarma ekiplerinin bölgede daha önce ulaşımın kesildiği yerlere gidebildiği belirtildi. Yetkililer, bu bölgelerde yıkılan binalar nedeniyle ölü sayısının artmasından kaygı duyuyor.

Japan Überschwemmungen (Reuters/Kyodo)

Şinzo Abe: Zamana karşı yarışıyoruz

Japonya Başbakanı Şinzo Abe afetle ilgili olarak ilgili bakanlıkları kriz toplantısına çağırmıştı. Başbakan seller altında kalan bölgelerdeki çalışmalarla ilgili olarak, "Yardım ve kurtarma çalışmaları, sel bölgelerinin boşaltılması çalışmalarında adeta zamana karşı yarışıyoruz" demişti.

Kötü hava şartları yüzünden iki milyondan fazla insana güvenli bölgelere gitme çağrısı yapılmış, ancak birçok vatandaşın evlerinde kaldığı belirtilmişti.

Hiroşima Valiliği Sivil Koruma ve Afet Dairesi Sözcüsü Mitsunari Imawaka AFP'ye yaptığı açıklamada, "Sellerin yol açtığı hasarın boyutunu kestirmek zor" şeklinde konuşmuştu.

Aşırı yağış ve seller yüzünden bölgedeki Japon Panasonic ve Mazda şirketleri üretimi durdurmak zorunda kaldı. Amazon'un da çalışmalarını bir süreliğine askıya aldığı kaydedildi.

Japonya'da 2014 yılından bu yana en şiddetli yağışların yaşandığı belirtiliyor. 2014 yılındaki yağışlarda Hiroşima bölgesinde 74 kişi hayatını kaybetmişti. 

AFP,rtr/HT,JD,ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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