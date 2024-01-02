Japonya'da pistte uçaklar çarpıştı: Beş ölü

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havaalanı'nda bir sahil güvenlik uçağı ile çarpışan yolcu uçağı alev aldı. Yolcu uçağındakilerin tamamı tahliye edildi. Ancak sahil güvenlik uçağındaki beş kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havaalanı'na inen bir yolcu uçağı, pistteki bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştıktan sonra alev aldı.

Japon televizyonu TBS'nin yayınladığı görüntülerde yangın söndürme çalışmaları devam ederken Japan Airlines'a ait uçaktaki yolcuların şişme kaydırakla tahliye edildiği görüldü.



Fotoğraf: Kyodo News/AP

Hokkaido’daki Shin-Chitose Havaalanı'ndan kalkan uçakta bulunan 379 yolcu ve mürettebatın tamamının tahliye edildiği belirtildi. Uçakta ağır hasar meydana geldiği görüldü.

Japon kamu televizyonu NHK, sahil güvenlik uçağının pilotunun kaçmayı başardığını, ancak mürettebattaki diğer beş kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

dpa,Reuters/SÖ,HT

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