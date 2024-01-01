Japonya'da deprem sonrası tsunami uyarısı

Japonya'da Pazartesi günü yerel saatle 16.10'da (TSİ 10.10) 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapıldı.

Ishikawa Eyaletinin Noto bölgesinde meydana gelen depremin ardından kamu televizyonu NHK'dan yapılan uyarıda, halktan acilen evlerini terk ederek daha yüksek bölgelere gitmeleri istendi.

Japonya'da yayın yapan diğer medya kuruluşları da, depremin ardından yayın akışlarını keserek halkı tsunami tehlikesi konusunda uyardı.

ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) depremin merkez üssünden itibaren 300 kilometrelik bir yarıçap içinde boyu 3 metreyi bulabilecek tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu.

Başkent Tokyo'da da hissedilen deprem nedeniyle oluşan zarar konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Ishikawa Eyaleti Mayıs ayı başında da 6.3 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremde bir kişi ölmüş, 49 kişi de yaralanmıştı.

Japonya, tektonik plakaların örtüştüğü Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan bölgede yer alıyor. Bölgede sık sık depremler ve volkanik patlamalar meydana geliyor. Bu nedenle Japonya'da inşaat yönetmelikleri sıkı kurallara bağlı ve ülkede düzenli olarak deprem tatbikatları yapılıyor.

11 Mart 2011 tarihinde Japonya'nın doğu kıyısı 9.0 büyüklüğünde bir deprem ve tsunami ile sarsılmıştı. Afet nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi hayatını kaybetmiş, Fukuşima nükleer santralinin üç reaktöründe büyük patlamalar olmuştu. Fukuşima 1986'daki Çernobil felaketinden bu yana meydana gelen en feci nükleer kaza olarak tarihe geçti.

AFP,Reuters,dpa/TY,SÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?