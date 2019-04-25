Japonya'da bıçaklı saldırı

Japonya'nın Kawasaki kentinde ilkokul çocuklarına bıçaklı saldırı düzenlendi. Japon NHK televizyonunun haberine göre 50 yaşlarında bir erkek, durakta okul otobüsünü bekleyen ilkokul çocuklarına saldırdı. Görgü tanıkları saldırganın iki bıçakla çocuklara saldırdığını ve bu sırada, "Sizi öldüreceğim" diye bağırdığını aktardı.

Saldırıda iki kişi öldü. Ölenlerden birinin bir kız çocuğu olduğu belirtilirken, 17 kişi de yaralandı. Saldırganın saldırının ardından kendisini boğazından bıçakladığı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Japon medyası yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu duyurdu. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Saldırıya uğrayan kız çocuklarının Kawasaki'deki özel bir Katolik İlkokulu'na gittiği bildirildi. Başbakan Shinzo Abe, Eğitim Bakanlığı'na çocukların okula giderken güvenliklerinin sağlanması talimatını verdi.

Japonya ziyaretini sona erdiren ABD Başkanı Donald Trump kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi. Saldırı Japonya genelinde üzüntüyle karşılandı. Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak bilinen Japonya'da son yıllarda bıçaklı saldırıların sayısı arttı.

Üç yıl önce genç bir saldırgan engellilerin kaldığı bir yurtta 19 savunmasız insanı bıçaklamıştı. 2008 yılında ise Tokyo'da bir saldırgan yedi kişiyi bıçaklamıştı. 2001 yılında da bir saldırgan Ikeda kentinde ilkokul çocuklarına bıçaklı saldırı düzenlemişti.

dpa, AFP / HT, SSB

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