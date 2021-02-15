Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Japonya'da aşılama başladı. Biontech/Pfizer, geçen hafta Japonya'dan izin alan ilk aşı olmuştu.
Japonya, ev sahipliğinde düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarına beş ay kala koronavirüse karşı aşılama kampanyasını başlattı. İlk etapta 40 bin sağlık çalışanının gönüllülük esasına göre aşılanması planlanıyor.
Hükümet, Mart ayına kadar sağlık sisteminde çalışan toplam 3,7 milyon kişinin aşılamalarının tamamlanmasını hedefliyor. 65 yaş üstündeki toplam 36 milyon kişinin aşılanmasına ise Nisan ayından itibaren başlanacak. Nüfusun geri kalanı için aşı planlaması ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.
126 milyon nüfuslu ülkede geçen hafta Alman Biontech ile ABD'li Pfizer şirketlerinin ortaklaşa geliştirdiği aşıya kullanım izni verilmişti. Japonya'da yasal düzenlemeler uyarınca ulusal kurumların aşılar üzerinde ek testler yapması gerektiğinden izin süreci daha uzun sürüyor.
2020 yılında düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Hükümet, salgının dünyada yayılmaya devam etmesine rağmen Olimpiyat Oyunlarının planlandığı gibi Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenmesinde kararlı bir tutum sergiliyor.
Japonya'da salgının başlangıcından bu yana 418 bin vaka kaydedilirken 7 binin üstünde kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
AFP/BK,TY
© Deutsche Welle Türkçe
Salgınla mücadelede başlangıçta örnek gösterilen Japonya, artan vaka sayısı nedeniyle korona ile mücadelede artık zorlanıyor. Yoğun bakım üniteleri yetersiz, önlemlere uyulmuyor ve aşılama da henüz başlamadı.
Türkiye’de toplumsal bağışıklık için altı ay içinde en az 120 milyon doz aşının uygulanması gerek. Ancak Çin’den beklenen 40,5 milyon doz aşıyla ilgili takvim de, kalan 80 milyon doz aşının nasıl sağlanacağı da belirsiz.
Covid-19 salgınında 11 ayı geride bırakan Türkiye’de aşılama programındaki pürüzler salgın yönetimine ilişkin sorgulamaları artırdı. "Aşı yok, sorun çok" diyen TTB, acilen yeni bir aşı programına geçilmesini istiyor.