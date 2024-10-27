Japonya'da 15 yıllık LDP iktidarı zora girdi

Erken seçimlerin yapıldığı dünyanın dördüncü büyük ekonomisi Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) iktidarı 2009'dan beri ilk kez meclisteki mutlak çoğunluğunu kaybetti. Kamu yayıncısı NHK'nın projeksiyonuna göre LDP'nin 153 ila 219 arasında vekil çıkarması bekleniyor. 465 sandalyeli Japonya Parlamentosu'nda mutlak çoğunluk için 233 temsilci aranıyor.

Bundan önceki genel seçimlerin yapıldığı 2021'de LPD 259 sandalyenin sahibi olmuştu. Sonuçların bu şekilde kesinleşmesi halinde LPD son 15 yıldaki en kötü performansını göstermiş olacak. İktidarı destekleyen Komeito'nun 21 ila 35 civarında milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor. En kötü senaryoda LPD-Komeito ortaklığı hükümet kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamayabilir.

LPD kurulduğu 1955'ten 1993'e kadar kesintisiz iktidarda kaldı. İlk yenilgiden yaklaşık bir yıl sonra iktidara dönen parti, 2009-2012 dönemi hariç hep hükümetin sahibi oldu.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru Fotoğraf: Kyodo/AP Photo/picture alliance

Muhalefetteki CDP milletvekili sayısını ikiye katlayabilir

Anketlerin işaret ettiği gibi oylarını önemli oranda artıran Anayasal Demokrat Parti'nin (CDP) mecliste 128 ila 191 arasında vekille temsil edilmesi bekleniyor. Önceki seçimde CDP'li vekil sayısı 96'ydı.

Japon ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorluklar ve Doğu Asya'da artan askeri gerginliğin hükümet kurma sürecince belirsizliklere neden olabileceği değerlendiriliyor. Eski Başbakan Noda Yoşihiko liderliğindeki CDP esnek çalışma saatleri gibi "aile dostu" önlemlerle ülke nüfusunu artırmaya yönelik politikalar ve kırsal bölgeleri canlandırmayı taahhüt ediyordu.

Japonya'da önceki Başbakan Kişida Fumio "bağış fonu skandalı" üzerine Ağustos ayında istifa etmiş, 1 Ekim'de yerine seçilen 67 yaşındaki eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru erken seçim kararı almıştı.

Reuters, AFP / MUK,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?